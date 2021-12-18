Количество случаев "Омикрона" удваивается за 1,5-3 дня – ВОЗ
Количество случаев варианта коронавируса "Омикрон" удваивается за 1,5-3 дня в районах, где он циркулирует.
Источник: Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения
Детали: Как сообщает ВОЗ, вариант "Омикрон" был зарегистрирован в 89 странах, и количество случаев заболевания удваивается за 1,5–3 дня в районах, где возможна передача инфекции.
ВОЗ предупредила, что при таком быстром росте заболеваемости больницы могут быть переполнены в некоторых местах.
"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстро растущее число случаев, вполне возможно, что многие системы здравоохранения могут быть быстро перегружены", - говорится в сообщении.
В ВОЗ отметили, что "Омикрон" быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, но неясно, связано ли это со способностью вируса уклоняться от иммунитета, присущей ему повышенной способностью к передаче или сочетанием того и другого.
Отмечается, что до сих пор недостаточно данных о тяжести заболевания, вызванного этим штаммом коронавируса, а также о влиянии на тяжесть заболевания вакцинации и ранее обретенного иммунитета.
Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин
Предыстория:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.
- G7 ("Большая семерка") назвала вариант Omicron "самой серьезной угрозой" для глобального здравоохранения.
- 18 декабря стало известно, что "Омикрон" обнаружили в Украине.