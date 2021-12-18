Количество случаев "Омикрона" удваивается за 1,5-3 дня – ВОЗ

Количество случаев варианта коронавируса "Омикрон" удваивается за 1,5-3 дня в районах, где он циркулирует.

Источник: Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения

Детали: Как сообщает ВОЗ, вариант "Омикрон" был зарегистрирован в 89 странах, и количество случаев заболевания удваивается за 1,5–3 дня в районах, где возможна передача инфекции.

ВОЗ предупредила, что при таком быстром росте заболеваемости больницы могут быть переполнены в некоторых местах.

"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстро растущее число случаев, вполне возможно, что многие системы здравоохранения могут быть быстро перегружены", - говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что "Омикрон" быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, но неясно, связано ли это со способностью вируса уклоняться от иммунитета, присущей ему повышенной способностью к передаче или сочетанием того и другого.

Отмечается, что до сих пор недостаточно данных о тяжести заболевания, вызванного этим штаммом коронавируса, а также о влиянии на тяжесть заболевания вакцинации и ранее обретенного иммунитета.

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