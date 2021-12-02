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Колишній канцлер Австрії Курц йде з політики на тлі корупційного розслідування

Четвер, 2 грудня 2021, 14:20
Себастіан Курц. фото з Вікіпедії

Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц, який подав у відставку на тлі корупційного розслідування, оголосив, що іде з політки. 

Із заявою він виступив у четвер вдень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

35-річний Курц, який досі є лідером консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), обіймав посаду канцлера з 2017 по 2019 рік, а потім -  з 2020 по 2021 рік. Він подав у відставку на початку цього року, коли потрапив у корупційний скандал. 

Курц став батьком минулого місяця і сказав, що це стало причиною його рішення.  

Оголошуючи про відставку з поста лідера партії, Курц зазначив, що останні кілька місяців для нього були "захистом від звинувачень і судових розглядів, а не змаганням за кращі ідеї". За його словами, це нормально в політиці, але особисто для нього це стало "дуже виснажливою".

"Я приймав неправильні рішення. Я не святий і не злочинець. Я людина з недоліками, з усім, що за ними йде. І я з нетерпінням чекаю дня, коли зможу довести в суді, що звинувачення проти мене є неправдивими", - заявив Курц у четвер.

У жовтні Курца змінив на посаді канцлера глава МЗС Александр Шалленберг. 

Австрійські ЗМІ повідомляють, що ймовірним наступником Курца на посту лідера партії є міністр внутрішніх справ Карл Негаммер.  Ймовірно, саме він стане наступним канцлером, а Шалленберг повернеться до Міністерства закордонних справ. 

У п’ятницю відбудеться засідання керівництва партії з цього питання.

Читайте більше на цю тему: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

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