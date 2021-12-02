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Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики на фоне коррупционного расследования

Четверг, 2 декабря 2021, 13:20
Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики на фоне коррупционного расследования
Себастиан Курц. фото из Википедии

Бывший канцлер Австрии Себастиан Курц, подавший в отставку на фоне коррупционного расследования, объявил, что уходит из политики.

С заявлением он выступил в четверг днем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

35-летний Курц, до сих пор являющийся лидером консервативной Австрийской народной партии (ÖVP), занимал должность канцлера с 2017 по 2019 год, а затем - с 2020 по 2021 год. Он подал в отставку в начале этого года, когда попал в коррупционный скандал.

Курц стал отцом в прошлом месяце и сказал, что это стало причиной его решения.

Объявляя об отставке с поста лидера партии, Курц отметил, что последние несколько месяцев для него были "защитой от обвинений и судебных разбирательств, а не соревнованием за лучшие идеи". По его словам, это нормально в политике, но лично для него это стало "очень изнурительным".

"Я принимал неправильные решения. Я не святой и не преступник. Я человек с недостатками, со всем, что за ними следует. И я с нетерпением жду дня, когда смогу доказать в суде, что обвинения против меня неправдивы", - заявил Курц в четверг.

В октябре Курца сменил в должности канцлера глава МИД Александр Шалленберг.

Австрийские СМИ сообщают, что вероятным преемником Курца на посту лидера партии является министр внутренних дел Карл Нехаммер. Вероятно, именно он станет следующим канцлером, а Шалленберг вернется в Министерство иностранных дел.

В пятницу состоится заседание руководства партии по этому вопросу.

Читайте на эту тему: Коррупционное землетрясение: как в Австрии уволили премьера и что ждет страну.

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