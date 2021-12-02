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Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова

Четвер, 2 грудня 2021, 15:35
Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова
фото прокуратури

Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у пособництві умисного вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і засудив до 12 років позбавлення волі, іншого фігуранта справи - Олександра Лося виправдав.

Джерело: спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: Обвинуваченому, який за даними слідства, підвозив виконавця на місце вчинення злочину а потім вчинив дії на знищення автомобіля як речового доказу, засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це те покарання, на якому й наполягав прокурор у дебатах.

Іншого обвинуваченого, який за даними слідства здійснював стеження за потерпілим, способом його життя, щоб віднайти найзручніші час і місце злочину, судом виправдано. Ми категорично не згодні з цим рішенням і будемо його оскаржувати".

Деталі: За даними слідства, Ярослав Тарасенко був водієм убивці - ексбійця АТО Павла Паршова.

За версією обвинувачення Лось та кримінальний авторитет Юрій Василенко, якого також підозрюють у причетності до вбивства Вороненкова, кілька днів орендували квартиру в будинку, де мешкав Вороненков і, на думку обвинувачення, стежили за жертвою.

Водночас суд пристав на версію захисту Лося, який стверджував, що в дворі будинку, де мешкав Вороненков, перебував з іншої особистої причини.

Передісторія:

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"Довідка: Хто такий Вороненков і що він робив в Україні"

Українська правда

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Теми: Вороненковсуд
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