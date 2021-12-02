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У Карпатах попереджають про небезпеку лавин

Четвер, 2 грудня 2021, 16:19
У Карпатах попереджають про небезпеку лавин
фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Синоптики оголосили штормове попередження та повідомили про небезпеку лавин на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області.

Джерело: Укргідрометцентр, сніголавинна ситуація в українських Карпатах, пресслужба патрульної поліції

Дослівно: "Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримається: 3 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області.

Низька сніголавинна небезпека (1 рівень), очікується: 2 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області та 2-3 грудня на високогір’ї східної частини Закарпатської області".

Деталі: Крім того, за прогнозами синоптиків, 3 грудня вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

 

У Карпатах також прогнозують сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Поліцейські попереджають, що такі погодні умови можуть стати причиною ускладнення (в Карпатах — місцями припинення) руху транспорту на дорогах.

Патрульні закликали водіїв бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху.

Українська правда

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Теми: Карпатипогода
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