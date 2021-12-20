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США надішлють більше зброї Україні в разі російського вторгнення – посол

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:25
Крістіна Квін. Фото: посольство США в Україні

США будуть надсилати більші обсяги військової техніки та озброєння Україні та союзникам НАТО в Східній Європі, якщо Росія почне повномасштабний військовий наступ.

Джерело: інтерв’ю тимчасово повіреної у справах США Крістін Квін для телеканалу "Суспільне"

Пряма мова Квін: "Якщо Росія вдасться до неприйнятних дій проти України, то ми також будемо поставляти в Україну більше обладнання та зброї. І зрештою ми забезпечимо, щоб наші союзники по НАТО, що межують з Україною, були повністю посилені".

Деталі: Дипломатка додала, що, передусім, ідеться про оборонну зброю. 

Квін також повторила, що, в разі російського повномасштабного наступу в Україну, США та європейські країни підготували пакет "надзвичайно жорстких" економічних сакнцій.

Передісторія:

  • За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
  • 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
  • Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
  • На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.

Теми: СШАзброявійнаРосія


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