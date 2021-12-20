США надішлють більше зброї Україні в разі російського вторгнення – посол

США будуть надсилати більші обсяги військової техніки та озброєння Україні та союзникам НАТО в Східній Європі, якщо Росія почне повномасштабний військовий наступ.

Джерело: інтерв’ю тимчасово повіреної у справах США Крістін Квін для телеканалу "Суспільне"

Пряма мова Квін: "Якщо Росія вдасться до неприйнятних дій проти України, то ми також будемо поставляти в Україну більше обладнання та зброї. І зрештою ми забезпечимо, щоб наші союзники по НАТО, що межують з Україною, були повністю посилені".

Деталі: Дипломатка додала, що, передусім, ідеться про оборонну зброю.

Квін також повторила, що, в разі російського повномасштабного наступу в Україну, США та європейські країни підготували пакет "надзвичайно жорстких" економічних сакнцій.

Передісторія: