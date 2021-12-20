США надішлють більше зброї Україні в разі російського вторгнення – посол
Понеділок, 20 грудня 2021, 13:25
США будуть надсилати більші обсяги військової техніки та озброєння Україні та союзникам НАТО в Східній Європі, якщо Росія почне повномасштабний військовий наступ.
Джерело: інтерв’ю тимчасово повіреної у справах США Крістін Квін для телеканалу "Суспільне"
Пряма мова Квін: "Якщо Росія вдасться до неприйнятних дій проти України, то ми також будемо поставляти в Україну більше обладнання та зброї. І зрештою ми забезпечимо, щоб наші союзники по НАТО, що межують з Україною, були повністю посилені".
Деталі: Дипломатка додала, що, передусім, ідеться про оборонну зброю.
Квін також повторила, що, в разі російського повномасштабного наступу в Україну, США та європейські країни підготували пакет "надзвичайно жорстких" економічних сакнцій.
Передісторія:
- За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
- 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
- Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
- На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.