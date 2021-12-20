США пришлют больше оружия Украине в случае российского вторжения – посол

США направят больше военной техники и вооружения Украине и союзникам НАТО в Восточной Европе, если Россия начнет полномасштабное военное наступление.

Источник: интервью временно поверенной в делах США Кристин Квин для телеканала "Суспільне"

Прямая речь Квин: "Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И, наконец, мы обеспечим, чтобы наши союзники по НАТО, граничащие с Украиной, были полностью усилены".

Детали: Дипломат добавила, что, прежде всего, речь идет об оборонном оружии.

Квин также повторил тезисы, что, в случае российского полномасштабного наступления в Украину, США и европейские страны подготовили пакет "чрезвычайно жестких" экономических санкций.

Предыстория: