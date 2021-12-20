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США пришлют больше оружия Украине в случае российского вторжения – посол

Понедельник, 20 декабря 2021, 13:25

США направят больше военной техники и вооружения Украине и союзникам НАТО в Восточной Европе, если Россия начнет полномасштабное военное наступление.

Источник: интервью временно поверенной в делах США Кристин Квин для телеканала "Суспільне"

Прямая речь Квин: "Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И, наконец, мы обеспечим, чтобы наши союзники по НАТО, граничащие с Украиной, были полностью усилены".

Детали: Дипломат добавила, что, прежде всего, речь идет об оборонном оружии.

Квин также повторил тезисы, что, в случае российского полномасштабного наступления в Украину, США и европейские страны подготовили пакет "чрезвычайно жестких" экономических санкций.

Предыстория:

  • Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
  • 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.

Темы: СШАоружиевойнаРосcия
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