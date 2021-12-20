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Кримськотатарський телеканал ATR може з ночі припинити мовлення на окупованому півострові

Понеділок, 20 грудня 2021, 19:06
фото: atr

У зв'язку з істотним недофінансуванням ATR з ночі на 21 грудня глядачі в окупованому Криму можуть втратити змогу дивитися кримськотатарський телеканал. 

Джерело: телеканал ATR, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова у Telegram

Деталі: Телеканал ATR повідомив, що через недофінансування колектив не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася за супутникове мовлення у Криму.

Тому, швидше за все, починаючи з 00:00 21 грудня провайдер компанія Spacecom вимкне ATR з етеру, і глядачі в Криму не матимуть змогу дивитися телеканал. 

Водночас телеканал працюватиме в YouTube та інших майданчиках.

Денісова звернулася до Кабміну забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу ATR.

Вона назвала цю ситуацію неприпустимою, оскільки жителі тимчасово окупованого півострова потребують об’єктивної інформації про сучасну Україну.

Передісторія:

  • ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.
  • У 2020 році через проблеми із фінансуванням канал на 90% скоротив виробництво власних програм, 45% колективу, випуски новин і припинено прямі ефіри.
  • Наприкінці січня 2020 року гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
  • 10 лютого 2020 року ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.
  • 26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський запевнив, що кримськотатарський канал ATR продовжить своє мовлення за допомогою державної підтримки.

Українська правда
Теми: Кримтелебаченнякримські татари


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