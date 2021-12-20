Кримськотатарський телеканал ATR може з ночі припинити мовлення на окупованому півострові

У зв'язку з істотним недофінансуванням ATR з ночі на 21 грудня глядачі в окупованому Криму можуть втратити змогу дивитися кримськотатарський телеканал.

Джерело: телеканал ATR, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова у Telegram

Деталі: Телеканал ATR повідомив, що через недофінансування колектив не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася за супутникове мовлення у Криму.

Тому, швидше за все, починаючи з 00:00 21 грудня провайдер компанія Spacecom вимкне ATR з етеру, і глядачі в Криму не матимуть змогу дивитися телеканал.

Водночас телеканал працюватиме в YouTube та інших майданчиках.

Денісова звернулася до Кабміну забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу ATR.

Вона назвала цю ситуацію неприпустимою, оскільки жителі тимчасово окупованого півострова потребують об’єктивної інформації про сучасну Україну.

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