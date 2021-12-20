Крымско-татарский телеканал ATR может с ночи прекратить вещание на оккупированном полуострове

В связи с существенным недофинансированием ATR с ночи на 21 декабря зрители в оккупированном Крыму могут упустить возможность смотреть крымско-татарский телеканал.

Источник: телеканал ATR, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Детали: Телеканал ATR сообщил, что из-за недофинансирования коллектив не в состоянии оплатить образовавшуюся за спутниковое вещание в Крыму задолженность.

Поэтому, скорее всего, начиная с 00:00 21 декабря провайдер компания Spacecom выключит ATR из эфира, и зрители в Крыму не смогут смотреть телеканал.

В то же время, телеканал будет работать в YouTube и других площадках.

Денисова обратилась в Кабмин обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR.

Она назвала эту ситуацию недопустимой, поскольку жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о современной Украине.

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