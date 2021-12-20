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Крымско-татарский телеканал ATR может с ночи прекратить вещание на оккупированном полуострове

Понедельник, 20 декабря 2021, 19:06
фото: atr

В связи с существенным недофинансированием ATR с ночи на 21 декабря зрители в оккупированном Крыму могут упустить возможность смотреть крымско-татарский телеканал.

Источник: телеканал ATR, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Детали: Телеканал ATR сообщил, что из-за недофинансирования коллектив не в состоянии оплатить образовавшуюся за спутниковое вещание в Крыму задолженность.

Поэтому, скорее всего, начиная с 00:00 21 декабря провайдер компания Spacecom выключит ATR из эфира, и зрители в Крыму не смогут смотреть телеканал.

В то же время, телеканал будет работать в YouTube и других площадках.

Денисова обратилась в Кабмин обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR.

Она назвала эту ситуацию недопустимой, поскольку жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о современной Украине.

Предыстория

  • ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
  • В 2020 году из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, отменены выпуски новостей и прямые эфиры.
  • В конце января гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.
  • 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.

Украинская правда
Темы: Крымтелевидениекрымские татары
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