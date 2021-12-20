Крымско-татарский телеканал ATR может с ночи прекратить вещание на оккупированном полуострове
В связи с существенным недофинансированием ATR с ночи на 21 декабря зрители в оккупированном Крыму могут упустить возможность смотреть крымско-татарский телеканал.
Источник: телеканал ATR, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram
Детали: Телеканал ATR сообщил, что из-за недофинансирования коллектив не в состоянии оплатить образовавшуюся за спутниковое вещание в Крыму задолженность.
Поэтому, скорее всего, начиная с 00:00 21 декабря провайдер компания Spacecom выключит ATR из эфира, и зрители в Крыму не смогут смотреть телеканал.
В то же время, телеканал будет работать в YouTube и других площадках.
Денисова обратилась в Кабмин обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR.
Она назвала эту ситуацию недопустимой, поскольку жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о современной Украине.
Предыстория:
- ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
- В 2020 году из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, отменены выпуски новостей и прямые эфиры.
- В конце января гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.
- 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.