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Повний текст підозри Порошенку

Понеділок, 20 грудня 2021, 22:41
Повний текст підозри Порошенку
ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК

"Українська правда" публікує повний текст підозри п'ятому президенту Петру Порошенку в державній зраді.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Повний текст підозри можна прочитати за посиланням.

 

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Передісторія

  • Правоохоронці направили поштою Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.
  • "Європейська солідарність" у відповідь на підозру Порошенку в держзраді у справі про постачання вугілля з Донбасу заявили, що це чинний глава держави Володимир Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО.
  • Також Порошенка повторно викликають до Державного бюро розслідувань. Минулого разу, коли слідчі ДБР підійшли до Порошенка з повісткою про виклик, той проігнорував їх, сів у автівку і поїхав геть. Зараз експрезидент перебуває за межами України.
  • Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що нова справа проти Порошенка сфабрикована, і що він буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

Українська правда

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Теми: Порошенкодержзрада
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