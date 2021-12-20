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Полный текст подозрения Порошенко

Понедельник, 20 декабря 2021, 23:41
ФОТО: михаил ПАлинЧАК

Украинская правда публикует полный текст подозрения пятому президенту Петру Порошенко в государственной измене.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Полный текст подозрения можно прочесть по ссылке.

 

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Предыстория:

  • Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.
  • "Европейская солидарность" в ответ на подозрение пятому президенту Петру Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса заявили, что это действующий глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из ОРДЛО.
  • Также Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.
  • Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что новое дело против 5-го президента Петра Порошенко сфабриковано, и что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

Украинская правда
Темы: Порошенкогосизмена
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