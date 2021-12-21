Путін заявив, що не хоче кровопролиття

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Росія виступає проти кровопролиття та хоче вирішувати питання у дипломатичний спосіб, маючи гарантії безпеки.

Джерело: РБК з посиланням на заяву Путіна на розширеній колегії Міноборони РФ 21 грудня

Пряма мова Путіна: "Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій".

Деталі: За його словами, Росія хоче вирішувати питання політико-демократичними шляхами, але їй потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

Путін додав, що саме в цьому сенс пропозицій Росії, "викладених на папері, і направлених до Брюсселя та Вашингтона". Він також висловив сподівання, що Москва отримає на них відповідь.

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