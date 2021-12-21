Путін заявив, що не хоче кровопролиття
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Росія виступає проти кровопролиття та хоче вирішувати питання у дипломатичний спосіб, маючи гарантії безпеки.
Джерело: РБК з посиланням на заяву Путіна на розширеній колегії Міноборони РФ 21 грудня
Пряма мова Путіна: "Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій".
Деталі: За його словами, Росія хоче вирішувати питання політико-демократичними шляхами, але їй потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".
Путін додав, що саме в цьому сенс пропозицій Росії, "викладених на папері, і направлених до Брюсселя та Вашингтона". Він також висловив сподівання, що Москва отримає на них відповідь.
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Передісторія:
- За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
- 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
- Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
- На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.