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Путин заявил, что не хочет кровопролития

Вторник, 21 декабря 2021, 13:08
Путин заявил, что не хочет кровопролития
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявляет, что Россия выступает против кровопролития и хочет решать вопросы дипломатическими средствами, имея гарантии безопасности.

Источник: РБК со ссылкой на заявление Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ 21 декабря

Прямая речь Путина: "Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий".

Детали: По его словам, Россия хочет решать вопросы политико-демократическими средствами, но ей нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии".

Путин добавил, что именно в этом смысл предложений России, "изложенных на бумаге, и направленных в Брюссель и в Вашингтон". Он также выразил надежду, что Москва получит на них ответ.

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Предыстория:

  • Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
  • 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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