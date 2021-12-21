Путин заявил, что не хочет кровопролития
Президент России Владимир Путин заявляет, что Россия выступает против кровопролития и хочет решать вопросы дипломатическими средствами, имея гарантии безопасности.
Источник: РБК со ссылкой на заявление Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ 21 декабря
Прямая речь Путина: "Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий".
Детали: По его словам, Россия хочет решать вопросы политико-демократическими средствами, но ей нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии".
Путин добавил, что именно в этом смысл предложений России, "изложенных на бумаге, и направленных в Брюссель и в Вашингтон". Он также выразил надежду, что Москва получит на них ответ.
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Предыстория:
- Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
- 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
- Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
- По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.