Путин заявил, что не хочет кровопролития

Президент России Владимир Путин заявляет, что Россия выступает против кровопролития и хочет решать вопросы дипломатическими средствами, имея гарантии безопасности.

Источник: РБК со ссылкой на заявление Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ 21 декабря

Прямая речь Путина: "Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий".

Детали: По его словам, Россия хочет решать вопросы политико-демократическими средствами, но ей нужны "ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии".



Путин добавил, что именно в этом смысл предложений России, "изложенных на бумаге, и направленных в Брюссель и в Вашингтон". Он также выразил надежду, что Москва получит на них ответ.

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