Навряд чи Рада скасує перехід на пропорційну систему на наступній сесії – Арахамія
Вівторок, 21 грудня 2021, 18:49
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що на наступній сесії парламенту навряд чи розглядатимуть питання відтермінування дії Виборчого кодексу.
Джерело: пресбрифінг Арахамії
Деталі: Арахамія зазначив, що внесення до порядку денного законопроєкту, яким відтермінують набрання чинності Виборчого кодексу, на наступній сесії "дуже малоймовірне".
Крім того, парламентар додав, що спершу законопроєкт розглядатимуть у профільному комітеті, на засіданні якого дискутуватимуть з фахівцями.
Читайте також: Прощавай, мажоритарко! Що передбачає новий Виборчий кодекс
Передісторія:
- 20 грудня Арахамія заявив, що повернення до виборчої системи із мажоритарними округами підтримають близько 300 народних депутатів. Наступного дня низка громадських організацій та політичних партій написали публічне звернення до парламенту не розглядати цей законопроєкт.
- Депутатська група "За майбутнє" внесла законопроєкт №6444, яким пропонують відтермінувати перехід на пропорційну виборчу систему з відкритими списками до 1 січня 2027 року.
- У липні 2019 року Верховна Рада 8 скликання в останні дні роботи ухвалила новий Виборчий кодекс. Кодекс передбачає обрання всіх депутатів через пропорційну систему з партійними списками і скасовує вибори народних депутатів на одномандатних округах. Утім президент Володимир Зеленський ветував його та запропонував свої пропозиції.
- Уже Верховна Рада 9 скликання, в якій монобільшість становить "Слуга народу", в грудні 2019 року ухвалили нову редакцію Кодексу, врахувавши президентські пропозиції. Однак, його дію відтермінували до 1 грудня 2023 року. Тому наступні парламентські вибори, проведення яких передбачають 29 жовтня 2023 року, пройдуть все ще за старою системою.
Денис Карловський, УП