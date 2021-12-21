Навряд чи Рада скасує перехід на пропорційну систему на наступній сесії – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що на наступній сесії парламенту навряд чи розглядатимуть питання відтермінування дії Виборчого кодексу.

Джерело: пресбрифінг Арахамії

Деталі: Арахамія зазначив, що внесення до порядку денного законопроєкту, яким відтермінують набрання чинності Виборчого кодексу, на наступній сесії "дуже малоймовірне".

Крім того, парламентар додав, що спершу законопроєкт розглядатимуть у профільному комітеті, на засіданні якого дискутуватимуть з фахівцями.

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