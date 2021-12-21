Вряд ли Рада отменит переход на пропорциональную систему на следующей сессии – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на следующей сессии парламента вряд ли будут рассматривать вопросы отсрочки вступление в действие Избирательного кодекса.

Источник: пресс-брифинг Арахамии

Детали: Арахамия отметил, что внесение в повестку дня законопроекта, которым хотят отсрочить вступление в силу Избирательного кодекса, на следующей сессии "очень маловероятно".

Кроме того, депутат добавил, что сначала законопроект будут рассматривать в профильном комитете, на заседаниях которого будут по этому поводу дискутировать со специалистами.

Читайте также: Прощай, мажоритарка! Что предусматривает новый Избирательный Кодекс

Предыстория: