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Вряд ли Рада отменит переход на пропорциональную систему на следующей сессии – Арахамия

Вторник, 21 декабря 2021, 17:49
Вряд ли Рада отменит переход на пропорциональную систему на следующей сессии – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на следующей сессии парламента вряд ли будут рассматривать вопросы отсрочки вступление в действие Избирательного кодекса.

Источник: пресс-брифинг Арахамии

Детали: Арахамия отметил, что внесение в повестку дня законопроекта, которым хотят отсрочить вступление в силу Избирательного кодекса, на следующей сессии "очень маловероятно".

Кроме того, депутат добавил, что сначала законопроект будут рассматривать в профильном комитете, на заседаниях которого будут по этому поводу дискутировать со специалистами.

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Предыстория: 

  • 20 декабря Арахамия заявил, что возвращение к избирательной системе с мажоритарными округами поддержат около 300 народных депутатов. На следующий день ряд общественных и политических партий написали публичное обращение в парламент не рассматривать этот законопроект.
  • Депутатская группа "За майбутнє" внесла законопроект №6444, которым предлагают отсрочить переход на пропорциональную избирательную систему с открытыми списками до 1 января 2027 года.
  • В июле 2019 года Верховная Рада 8-го созыва в последние дни работы приняла новый Избирательный кодекс. Кодекс предусматривает избрание всех депутатов через пропорциональную систему с партийными списками и отменяет выборы народных депутатов в одномандатных округах. Впрочем, президент Владимир Зеленский ветировал его и предложил свои предложения.
  • Уже Верховная Рада 9 созыва, в которой монобольшинство составляет "Слуга народа", в декабре 2019 приняли новую редакцию Кодекса, приняв президентские предложения. Однако его действие было отложено до 1 декабря 2023 года. Поэтому следующие парламентские выборы, проводимые 29 октября 2023 года, пройдут все еще по старой системе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыполитическая системаВерховная РадаСлуга народаАрахамия
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