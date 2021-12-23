Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США розташували свої системи поблизу кордонів Росії, але для нього подальший рух НАТО до кордонів РФ – неприйнятний.

Джерело: Путін під час великої щорічної прес-конференції

Пряма мова: "Наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії.

У зв'язку з цим ми дали ясно й чітко зрозуміти, що подальший рух НАТО на схід є неприйнятним.

Ну, що тут незрозумілого? Ми, чи що, ставимо ракети поряд із кордонами зі США? Ні. Це США зі своїми ракетами дійшли до нашого будинку. На порозі нашого будинку вже перебувають.

Ну, хіба це якась надмірна вимога не ставити більше жодних ударних систем біля нашого будинку? Що тут незвичайного?

Як би американці поставилися, якби на кордоні Мексики та США ми поставили б наші ракети? А що, Мексика і США не мали раніше жодних територіальних питань? А Каліфорнія раніше комусь належала, а Техас? Уже забули?

Ну гаразд, усе затихло, ніхто не згадує про це, так як всі згадують сьогодні про Крим. Ну і ми намагаємось не згадувати, як Україна складалася, хто її створив – Ленін Володимир Ілліч".

Деталі: За його словами, у НАТО "надули" Росію, адже обіцяли, що не розширюватимуться на Схід, але вже зараз є системи у Польщі та Румунії.

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