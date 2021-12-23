Путин заявил, что США со своими ракетами уже на "пороге его дома", а Украину создал Ленин
Президент России Владимир Путин заявил, что США разместили свои системы вблизи границ России, но для него дальнейшее движение НАТО к границам РФ – неприемлемо.
Источник: Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
Прямая речь: "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.
В этой связи мы дали ясно и четко понять, что дальнейшие движение НАТО на восток – неприемлемо.
Ну чего здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами с США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома уже находятся.
Ну, разве это какое-то избыточное требование не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?
Как бы американцы отнеслись, если бы на границе Мексики и США мы бы поставили наши ракеты? А что, у Мексики и США не было раньше никаких территориальных вопросов? А Калифорния раньше кому принадлежала, а Техас? Подзабыли что ли?
Ну ладно, все, затихло, никто не вспоминает об этом, так как все вспоминают сегодня про Крым. Ну и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась, кто ее создал – Ленин Владимир Ильич".
Детали: По его словам, в НАТО "надули" Россию, ведь обещали, что не будут расширяться на Восток, но уже сейчас есть системы в Польше и Румынии.
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Предыстория:
- Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
- 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
- Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
- По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.