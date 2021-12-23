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Попри домовленості в ТКГ бойовики відновили обстріли

Четвер, 23 грудня 2021, 16:29
Попри домовленості в ТКГ бойовики відновили обстріли
фото: міноборони

На другий день після засідання Тристоронньої контактної групи, на якому домовилися про "різдвяне перемир’я", бойовики тричі гатили з мінометів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм".

Деталі: Окрім того, на Луганщині зафіксовували проліт безпілотника, який перетнув лінію розмежування.

Втрат у ЗСУ немає.

Передісторія:

  • В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання ТКГ, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
  • Пізніше глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив про досягнуте перемир’я, а глава МЗС Дмитро Кулеба привітав його з відновленням припинення вогню.
  • 23 грудня повідомлялося, що Донбасі більше доби не фіксували порушення режиму припинення вогню.

Українська правда

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Теми: ТКГДонбасвійна
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