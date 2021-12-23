Попри домовленості в ТКГ бойовики відновили обстріли
Четвер, 23 грудня 2021, 17:29
На другий день після засідання Тристоронньої контактної групи, на якому домовилися про "різдвяне перемир’я", бойовики тричі гатили з мінометів.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм".
Деталі: Окрім того, на Луганщині зафіксовували проліт безпілотника, який перетнув лінію розмежування.
Втрат у ЗСУ немає.
Передісторія:
- В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання ТКГ, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
- Пізніше глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив про досягнуте перемир’я, а глава МЗС Дмитро Кулеба привітав його з відновленням припинення вогню.
- 23 грудня повідомлялося, що Донбасі більше доби не фіксували порушення режиму припинення вогню.
Українська правда