Попри домовленості в ТКГ бойовики відновили обстріли

На другий день після засідання Тристоронньої контактної групи, на якому домовилися про "різдвяне перемир’я", бойовики тричі гатили з мінометів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм".

Деталі: Окрім того, на Луганщині зафіксовували проліт безпілотника, який перетнув лінію розмежування.

Втрат у ЗСУ немає.

Передісторія: