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Несмотря на договоренности в ТКГ, боевики возобновили обстрелы.

Четверг, 23 декабря 2021, 16:29
Несмотря на договоренности в ТКГ, боевики возобновили обстрелы.
фото: минобороны

Во второй день после заседания Трехсторонней контактной группы, на котором договорились о "рождественском перемирии", боевики трижды били из минометов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм".

Детали: Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотника, который пересек линию разграничения.

Потерь в ВСУ нет.

Предыстория:

  • В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание ТКГ, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" о возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокировании мирного процесса.
  • Позже глава ОПУ Андрей Ермак сообщил о достигнутом перемирии, а глава МИД Дмитрий Кулеба поздравил его с возобновлением прекращения огня.
  • 23 декабря сообщалось, что Донбассе больше суток не фиксировали нарушение режима прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: ТКГДонбассвойна
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