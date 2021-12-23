Несмотря на договоренности в ТКГ, боевики возобновили обстрелы.

Во второй день после заседания Трехсторонней контактной группы, на котором договорились о "рождественском перемирии", боевики трижды били из минометов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм".

Детали: Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотника, который пересек линию разграничения.

Потерь в ВСУ нет.

Предыстория: