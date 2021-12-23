Несмотря на договоренности в ТКГ, боевики возобновили обстрелы.
Четверг, 23 декабря 2021, 16:29
Во второй день после заседания Трехсторонней контактной группы, на котором договорились о "рождественском перемирии", боевики трижды били из минометов.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм".
Детали: Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотника, который пересек линию разграничения.
Потерь в ВСУ нет.
Предыстория:
- В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание ТКГ, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" о возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокировании мирного процесса.
- Позже глава ОПУ Андрей Ермак сообщил о достигнутом перемирии, а глава МИД Дмитрий Кулеба поздравил его с возобновлением прекращения огня.
- 23 декабря сообщалось, что Донбассе больше суток не фиксировали нарушение режима прекращения огня.
Украинская правда