У Львівській райраді побилися депутати: один із них олімпійський призер з карате

У Львівській районній раді депутат від партії "ВО "Свобода" і депутат від "Самопомочі", який є бронзовим призером Олімпійських ігор 2020 з карате, влаштували бійку.

Джерело: місцеве видання Zaxid.net

Деталі: 27-річний Богдан Федун від "Свободи" ображав і почав шарпанину із 32-річним Станіславом Горуною від "Самопомочі".

Федун тримав Горуну за руку й намагався здійснити удар головою, але йому це не вдалося. Горуна намагався стримати нападника, але зрештою хутко поклав його горілиць.

Пряма мова Горуни: "Він почав кричати, що я "вата". Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти би мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш як сопляк". Він почав мене ображати і кидатися на мене. Попробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю".

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