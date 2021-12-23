Во Львовском райсовете подрались депутаты: один из них олимпийский призер по карате

Во Львовском районном совете депутат от партии "ВО "Свобода" и депутат от "Самопомощи", который является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 по карате, устроили драку.

Источник: местное издание Zaxid.net

Детали: 27-летний Богдан Федун от "Свободы" оскорблял и начал потасовку с 32-летним Станиславом Горуной от "Самопомощи".

Федун держал Горуну за руку и пытался нанести удар головой, но ему это не удалось. Горуна пытался сдержать нападающего, но в конце концов быстро положил его на лопатки.

Прямая речь Горуны: "Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Он начал меня обижать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом колено, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю".

Предыстория: