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Во Львовском райсовете подрались депутаты: один из них олимпийский призер по карате

Четверг, 23 декабря 2021, 16:44
Во Львовском райсовете подрались депутаты: один из них олимпийский призер по карате

Во Львовском районном совете депутат от партии "ВО "Свобода" и депутат от "Самопомощи", который является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 по карате, устроили драку.

Источник: местное издание Zaxid.net

Детали: 27-летний Богдан Федун от "Свободы" оскорблял и начал потасовку с 32-летним Станиславом Горуной от "Самопомощи".

Федун держал Горуну за руку и пытался нанести удар головой, но ему это не удалось. Горуна пытался сдержать нападающего, но в конце концов быстро положил его на лопатки.

Прямая речь Горуны: "Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк". Он начал меня обижать и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом колено, рукой на меня замахнулся. Я просто свалил его на землю".

Предыстория: 

  • Горуна получил бронзовую медаль по каратэ на Летних Олимпийских играх в Токио.
  • Горуна поддержал украинскую спортсменку Ярославу Магучих, сфотографировавшуюся с российской атлеткой на Олимпиаде.
  • В 2016 году Федун принимал участие в стихийном свержении памятника советскому писателю Степану Тудору.

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Темы: Львовдракаместная властькурьезспорт
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