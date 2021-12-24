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Путін і Лукашенко зустрінуться в Санкт-Петербурзі 29 грудня

П'ятниця, 24 грудня 2021, 13:55
Путін і Лукашенко зустрінуться в Санкт-Петербурзі 29 грудня
Лукашенко і Путін у Сочі в травні 2021 року. Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведуть зустріч 29 грудня в Санкт-Петербурзі. 

Джерело: пресслужба так званої "адміністрації" самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка

Дослівно: "На 29 грудня запланована зустріч Олександра Лукашенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Голови держав обговорять актуальні питання російсько-білоруської співпраці".

Деталі: Лукашенко перебуватиме в Санкт-Петербурзі з офіційним візитом 28 і 29 грудня.

У повідомленні додають, що Лукашенко відвідає неформальний саміт очільників держави Співдружності незалежних держав, на тридцяту річницю підписання декларації про утворення СНД. Зокрема, на зустрічі порушуватимуть питання участі Білорусі в СНД та посиленню зв’язків між Росією і рештою держав.

Довідково: СНД створили в грудні 1991 року лідери Росії, Білорусі й України як міжнародну організацію для колишніх членів-республік СРСР. Верховна Рада України не ратифікувала договір, тож Україна не була повноцінним членом Співдружності.

Україна оголосила 2018 року, що вийде й денонсує всі угоди СНД, у яких вона була асоційованим членом. Чергову угоду президент України Володимир Зеленський скасував у липні цього року.

Передісторія:

  • На початку грудня Лукашенко погрожував, що проведе військові навчання спільно з російською армією поблизу північних кордонів України.
  • Путін і Лукашенко в листопаді підписали чергову угоду, яка посилює інтеграцію Білорусі й Росії в єдину "союзну державу". Попередня зустріч відбулася у вересні.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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