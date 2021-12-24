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Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 29 декабря

Пятница, 24 декабря 2021, 13:55
Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 29 декабря
Лукашенко и Путин в Сочи в мае 2021 года. Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу 29 декабря в Санкт-Петербурге. 

Источник: пресс-служба так называемой "администрации" самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко

Дословно: "На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества".

Детали: Лукашенко будет находиться в Санкт-Петербурге с официальным визитом 28 и 29 декабря.

В сообщении добавляют, что Лукашенко посетит неформальный саммит глав государств Содружества независимых государств, на тридцатую годовщину подписания декларации об образовании СНГ. В частности, на встрече будут подниматься вопросы участия Беларуси в СНГ и усиление связей между Россией и остальными государствами.

Справка: СНГ создали в декабре 1991 года лидеры России, Беларуси и Украины как международную организацию для бывших членов-республик СССР. Верховная Рада Украины не ратифицировала договор, поэтому Украина не была полноценным членом Содружества.

Украина объявила в 2018 году, что выйдет и денонсирует все соглашения СНГ, в которых она была ассоциированным членом. Очередное соглашение президент Украины Владимир Зеленский отменил в июле этого года.

Предыстория: 

  • В начале декабря Лукашенко угрожал, что проведет военные учения совместно с российской армией вблизи северных границ Украины.
  • Путин и Лукашенко в ноябре подписали очередное соглашение, усиливающее интеграцию Беларуси и России в единое "союзное государство". Предыдущая встреча прошла в сентябре.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь
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