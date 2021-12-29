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Окупанти зривали "тишу" біля Катеринівки та Кримського

Середа, 29 грудня 2021, 06:30
Окупанти зривали тишу біля Катеринівки та Кримського
ФОТО: GETTY IMAGES

28 грудня окупанти на Донбасі стріляли біля Катеринівки та Кримського, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема неподалік Катеринівки противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів,  стрілецької зброї, а в бік Кримського - зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: 27 грудня  з боку окупантів було 10 порушень режиму припинення вогню, поранили двох бійців ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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