Оккупанты срывали "тишину" возле Катериновки и Крымского
Среда, 29 декабря 2021, 07:30
28 декабря оккупанты на Донбассе стреляли возле Катериновки и Крымского, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, недалеко от Катериновки противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а в сторону Крымского - из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним: 27 декабря со стороны оккупантов было 10 нарушений режима прекращения огня, ранили двух бойцов ВСУ.
Украинская правда