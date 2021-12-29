Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты срывали "тишину" возле Катериновки и Крымского

Среда, 29 декабря 2021, 06:30
Оккупанты срывали тишину возле Катериновки и Крымского
ФОТО: GETTY IMAGES

28 декабря оккупанты на Донбассе стреляли возле Катериновки и Крымского, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от Катериновки противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов,  стрелкового оружия, а в сторону Крымского - из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: 27 декабря со стороны оккупантов было 10 нарушений режима прекращения огня, ранили двух бойцов ВСУ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
20:57
Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, раненые работники
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: