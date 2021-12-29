Оккупанты срывали "тишину" возле Катериновки и Крымского

28 декабря оккупанты на Донбассе стреляли возле Катериновки и Крымского, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от Катериновки противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а в сторону Крымского - из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: 27 декабря со стороны оккупантов было 10 нарушений режима прекращения огня, ранили двух бойцов ВСУ.