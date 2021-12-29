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Оккупанты срывали "тишину" возле Катериновки и Крымского

Среда, 29 декабря 2021, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

28 декабря оккупанты на Донбассе стреляли возле Катериновки и Крымского, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от Катериновки противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов,  стрелкового оружия, а в сторону Крымского - из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: 27 декабря со стороны оккупантов было 10 нарушений режима прекращения огня, ранили двух бойцов ВСУ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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