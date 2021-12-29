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Лукашенко й Путін домовилися про спільні військові навчання в Білорусі після Нового року

Середа, 29 грудня 2021, 17:33
Зустріч Лукашенка й Путіна в Сочі в травні 2021 року. Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про спільні військові навчання в Білорусі на початку 2022 року.

Джерело: білоруська провладна новинна агенція "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Я от звернувся до вас, щоби ми не припиняли наші спільні навчання. Щоби ми продовжили створення центрів з навчання наших хлопців, насамперед новим зразкам військової техніки, яку ми закупаємо в Росії. 

Знаю, ви і ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілось би, щоби ці рішення були вами ухвалені. Це на користь російсько-білоруським відносинам буде".

Пряма мова Путіна: "Як ви й пропонували, ми проведемо на початку року. Там військові погодять. У березні-лютому. Не знаю, коли вони вирішать".

Деталі: Лукашенко зустрічається із Путіним у Санкт-Петербурзі в ході неофіційного саміту голів країн-членів Співдружності Незалежних держав.

Передісторія

  • Про заплановану зустріч повідомили 24 грудня. Путін і Лукашенко в листопаді підписали чергову угоду, яка посилює інтеграцію Білорусі й Росії в єдину "союзну державу". Попередня зустріч відбулася у вересні.
  • На початку грудня Лукашенко погрожував, що проведе військові навчання спільно з російською армією поблизу північних кордонів України.

Теми: ЛукашенкоПутінвійнаБілорусьармія


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