Лукашенко и Путин договорились о совместных военных учениях в Беларуси после Нового года
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о совместных военных учениях в Беларуси в начале 2022 года.
Источник: беларусское провластное новостное агентство "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем.
Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет".
Прямая речь Путина: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".
Детали: Лукашенко проводит запланированную встречу с Путиным в Санкт-Петербурге как часть неофициального саммита глав стран-членов Содружества Независимых государств.
Предыстория:
- О намеченной встрече сообщили 24 декабря. Путин и Лукашенко в ноябре подписали очередное соглашение, усиливающее интеграцию Беларуси и России в единое "союзное государство". Предыдущая встреча прошла в сентябре.
- В начале декабря Лукашенко угрожал, что проведет военные учения совместно с российской армией вблизи северных границ Украины.