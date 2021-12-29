Лукашенко и Путин договорились о совместных военных учениях в Беларуси после Нового года

Встреча Лукашенка и Путина в Сочи в мае 2021 года. Фото: getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о совместных военных учениях в Беларуси в начале 2022 года.

Источник: беларусское провластное новостное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем.

Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет".

Прямая речь Путина: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".

Детали: Лукашенко проводит запланированную встречу с Путиным в Санкт-Петербурге как часть неофициального саммита глав стран-членов Содружества Независимых государств.

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