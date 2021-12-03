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Збройні сили Росії і окупанти в ОРДЛО проводять бойову підготовку – розвідка

П'ятниця, 3 грудня 2021, 14:17
Збройні сили Росії і окупанти в ОРДЛО проводять бойову підготовку – розвідка
ВІЙСЬКА РФ, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

За інформацією української розвідки, з 1 грудня збройні сили Росії та угруповання окупантів в ОРДЛО почали новий період оперативної та бойової підготовки.

Джерело: Головне управління розвідки України

Дослівно: "У ЗС РФ, у тому числі в оперативному угрупованні російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, з 1 грудня розпочато новий період оперативної та бойової підготовки".

Деталі: Зокрема, окупанти проводять заходи із бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності.

Повідомляється, що на окремих напрямках бойовики здійснюють ротацію на передових позиціях та проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків для обстрілів позицій ООС.

Дії бойовиків в ОРДЛО контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • Західна розвідка попередила про "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії взимку.
  • Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.

Українська правда

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Теми: РосіяЗбройні силиОРДЛОрозвідкаокупація
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