Збройні сили Росії і окупанти в ОРДЛО проводять бойову підготовку – розвідка

За інформацією української розвідки, з 1 грудня збройні сили Росії та угруповання окупантів в ОРДЛО почали новий період оперативної та бойової підготовки.

Джерело: Головне управління розвідки України

Дослівно: "У ЗС РФ, у тому числі в оперативному угрупованні російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, з 1 грудня розпочато новий період оперативної та бойової підготовки".

Деталі: Зокрема, окупанти проводять заходи із бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності.

Повідомляється, що на окремих напрямках бойовики здійснюють ротацію на передових позиціях та проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків для обстрілів позицій ООС.

Дії бойовиків в ОРДЛО контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

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