Збройні сили Росії і окупанти в ОРДЛО проводять бойову підготовку – розвідка
За інформацією української розвідки, з 1 грудня збройні сили Росії та угруповання окупантів в ОРДЛО почали новий період оперативної та бойової підготовки.
Джерело: Головне управління розвідки України
Дослівно: "У ЗС РФ, у тому числі в оперативному угрупованні російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, з 1 грудня розпочато новий період оперативної та бойової підготовки".
Деталі: Зокрема, окупанти проводять заходи із бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності.
Повідомляється, що на окремих напрямках бойовики здійснюють ротацію на передових позиціях та проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків для обстрілів позицій ООС.
Дії бойовиків в ОРДЛО контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.
- 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
- У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
- Західна розвідка попередила про "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії взимку.
- Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.