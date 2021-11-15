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Захід попередив про високу ймовірність вторгнення Росії в Україну взимку – FT

Понеділок, 15 листопада 2021, 13:37
Українські солдати на позиціях, фото AFP via Getty Images

Західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тисяч військових.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у коментарі "Financial Times" у ці вихідні

Пряма мова Маляр: "Інформація наших (військових спецслужб – ред.) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими".

Деталі: Хоча інтерпретація даних західної розвідки "потребує додаткового обговорення", там вбачають "високу ймовірність ескалації ситуації".

Маляр зазначила, що висновки союзників "ґрунтуються не лише на інформації про кількість російських військ уздовж українського кордону", і припустила, що Вашингтон має додаткову розвідку про наміри російського президента Володимира Путіна.

Минулого тижня США поінформували союзників про розвіддані, які вказують на те, що Москва готується до можливого вторгнення в Україну. 

Путін відкинув ці побоювання і звинуватив НАТО у розпалюванні напруженості в регіоні своїми власними незапланованими навчаннями.

За словами Маляр, Росія нарощує війська поблизу окупованого Донбасу на сході України, в районах поблизу північного сходу України та на окупованому Кримському півострові.

За оцінками Києва, Росія розмістила на півночі, сході та півдні України близько 114 тисяч військових, у тому числі близько 92 тисяч сухопутних, а решта – у повітряних і морських збройних силах, повідомив FT начальник української військової розвідки Кирило Буданов.

Пряма мова Буданова: "(Російські сили) демонстративно залишили свої танки, бойові машини та реактивні системи поблизу нашого кордону (після широкомасштабних спільних військових навчань з Білоруссю у вересні – ред.).

Це можна розглядати як підготовку до широкомасштабного вторгнення і як спробу психологічного тиску".

Деталі: Вашингтон ще не сформував уявлення про наміри Путіна щодо збільшення військ на основі різних оцінок російської загрози Україні, зазначили люди, поінформовані про обговорення. 

Але США побоюються, що останні рухи є серйознішими, ніж переміщення сил навесні, коли Москва зібрала подібну кількість людей на кордоні в рамках так званих "навчань".

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • 8 листопада комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".
  • Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіявійнарозвідкаМіноборони


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