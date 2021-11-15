Захід попередив про високу ймовірність вторгнення Росії в Україну взимку – FT

Західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тисяч військових.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у коментарі "Financial Times" у ці вихідні

Пряма мова Маляр: "Інформація наших (військових спецслужб – ред.) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими".

Деталі: Хоча інтерпретація даних західної розвідки "потребує додаткового обговорення", там вбачають "високу ймовірність ескалації ситуації".

Маляр зазначила, що висновки союзників "ґрунтуються не лише на інформації про кількість російських військ уздовж українського кордону", і припустила, що Вашингтон має додаткову розвідку про наміри російського президента Володимира Путіна.

Минулого тижня США поінформували союзників про розвіддані, які вказують на те, що Москва готується до можливого вторгнення в Україну.

Путін відкинув ці побоювання і звинуватив НАТО у розпалюванні напруженості в регіоні своїми власними незапланованими навчаннями.

За словами Маляр, Росія нарощує війська поблизу окупованого Донбасу на сході України, в районах поблизу північного сходу України та на окупованому Кримському півострові.

За оцінками Києва, Росія розмістила на півночі, сході та півдні України близько 114 тисяч військових, у тому числі близько 92 тисяч сухопутних, а решта – у повітряних і морських збройних силах, повідомив FT начальник української військової розвідки Кирило Буданов.

Пряма мова Буданова: "(Російські сили) демонстративно залишили свої танки, бойові машини та реактивні системи поблизу нашого кордону (після широкомасштабних спільних військових навчань з Білоруссю у вересні – ред.).

Це можна розглядати як підготовку до широкомасштабного вторгнення і як спробу психологічного тиску".

Деталі: Вашингтон ще не сформував уявлення про наміри Путіна щодо збільшення військ на основі різних оцінок російської загрози Україні, зазначили люди, поінформовані про обговорення.

Але США побоюються, що останні рухи є серйознішими, ніж переміщення сил навесні, коли Москва зібрала подібну кількість людей на кордоні в рамках так званих "навчань".

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