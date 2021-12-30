Путін заявив, що допустить білоруські підприємства до держзакупівель у Росії
Четвер, 30 грудня 2021, 01:52
Президент Росії Владімір Путін найближчим часом доручить своєму уряду допустити білоруські підприємства до державних закупівель у Росії.
Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"
Деталі: Про це президент Росії заявив під час розмови з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі в середу.
Як зазначив Путін, допуск білоруських виробників до державних закупівель піде на користь Росії, оскільки "підвищить рівень конкуренції на ринку" і "значно розширить можливості" для білоруського бізнесу.
Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про спільні військові навчання в Білорусі на початку 2022 року.
Передісторія:
- Про заплановану зустріч повідомили 24 грудня. Путін і Лукашенко в листопаді підписали чергову угоду, яка посилює інтеграцію Білорусі й Росії в єдину "союзну державу". Попередня зустріч відбулася у вересні.