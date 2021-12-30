Путин заявил, что допустит белорусские предприятия до госзакупок в России

Президент России Владимир Путин в ближайшее время поручит своему правительству допустить белорусские предприятия до государственных закупок в России.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Об этом президент России заявил во время разговора с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге в среду.

Как отметил Путин, допуск белорусских производителей к государственным закупкам пойдет на пользу России, поскольку "повысит уровень конкуренции на рынке" и "значительно расширит возможности" для белорусского бизнеса.

Что было раньше: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о совместных военных учениях в Беларуси в начале 2022 года.

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