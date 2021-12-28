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Ковальов відхрещується від участі ОП в покупці "4 каналу"

Вівторок, 28 грудня 2021, 13:33
Ковальов відхрещується від участі ОП в покупці 4 каналу
Олексій Ковальов, фото з його фейсбук-сторінки

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов заперечує участь Офісу президента в покупці "4 каналу" і розраховує, що канал допоможе йому будувати політичну кар’єру.

Джерело: Ковальов у коментарі УП

Пряма мова: "Жодної ролі президента в покупці "4 каналу" не було – я це можу офіційно підтвердити. Канал було куплено на грошові кошти моєї родини. Зараз ЗМІ поширюють неправдиві відомості, що я нібито не міг собі купити телеканал. 

Там була дуже важка структура власності й переходу цієї власності до мене – але ми це зробили. Офіс президента в цьому участі не брав. 

Ну так, я входжу у фракцію "Слуги народу", але я є самостійним депутатом, який хоче розвиватися в контексті медіа. Я раніше не був пов’язаний з медіа, але щоб вийти на медіаринок, треба мати власний канал або співпрацювати з певними бізнесово-фінансово-промисловими групами.

Я планую далі продовжувати свою політичну кар’єру – а без медіа, наразі в Україні, я думаю, це буде важко зробити. Стосовно редполітики: телеканал буде залишатися проукраїнським. 

Ми будемо об’єктивно висвітлювати новини. У нас будуть ток-шоу, будемо на них запрошувати людей і з провладної фракції, і з опозиції – а люди вже будуть оцінювати, хто їм подобається. Я теж буду брати участь у ток-шоу".

Деталі: За словами Ковальова, переговори щодо купівлі телеканалу тривали приблизно рік. Суму угоди він не розголошує. На запитання УП про вартість місячного утримання телеканалу нардеп відповів: "Не достатньо дорого".

Що було раніше: 

 Передісторія:

  • З осені в журналістському середовищі активно обговорюється так зване велике медіабудівництво Зеленського – побудова мережі лояльних до президента телеканалів.
  • Наприкінці листопада "Українська правда" розповідала, що російськомовний телеканал "Дом", який нині мовить на окуповані території, можуть переформатувати у всеукраїнський. За даними УП, працівники каналу отримували вказівки щодо подачі контенту з Офісу президента.
  • З 15 грудня парламентський телеканал "Рада" почав мовити в оновленому форматі – з новою технікою, ведучими та навіть додатковою студією в Кабміні. Бюджет каналу на 2022 рік зріс приблизно в 6-7 разів.
  • У проморолику оновленого каналу "Рада" знявся політтехнолог Володимир Петров, якого згодом відсторонили від роботи – але який все ж з’явився там у статусі гостя. Сам канал від ролика з Петровим відхрестився.

Читайте також: Великий "Дом" для президента. Як канал для окупованих територій може стати всеукраїнським

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняСлуга народуВерховна РадаЗМІ
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