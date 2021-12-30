Секретарь СНБО уточнил, возможны ли санкции в отношении Порошенко

Сейчас в аппарате Совета национальной безопасности и обороны нет представления на введение санкций по активам 5-го президента Украины Петра Порошенко, если соответствующие документы появятся, их рассмотрят.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО 30 декабря, отвечая на вопросы журналистов

Детали: Журналисты поинтересовались, "обсуждают ли вопросы санкций в отношении Порошенко" в кулуарах Совета нацбезопасности.

Прямая речь: "Кулуаров в СНБО нет, это в Верховной Раде. Мы работаем исключительно с документами. Если соответствующие документы будут направлены в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право – их 5 – мы обязательно эти вопросы рассмотрим. Иначе работать мы не можем. Будут ли приниматься решения или нет, это зависит от членов СНБО. Для того чтобы решение было принято, должно быть две трети голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса.

На сегодняшний день у нас нет таких документов. Появятся ли они завтра – зависит от органов, которые имеют право подать эти документы к нам. Как только они будут поданы, они сразу будут вынесены на заседание СНБО.

Предыстория:

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