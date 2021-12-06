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Європейський центробанк оновить дизайн банкнот євро

Понеділок, 6 грудня 2021, 11:45
Європейський центробанк оновить дизайн банкнот євро
ілюстраційне фото Unsplash

Європейський центральний банк планує змінити дизайн банкнот євро після проведення консультацій із європейськими громадянами, а процес, як очікується, завершиться у 2024 році.

Про це йдеться у заяві ЄЦБ, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

Процес редизайну розпочнеться зі створення фокус-груп, яким буде доручено зібрати думки людей з усієї єврозони щодо можливих тем для майбутніх банкнот євро.

Тематична консультативна група, в яку увійдуть по одному експерту від кожної країни єврозони, потім представить короткий список нових тем Керуючій раді ЄЦБ.

Члени консультативної групи вже були призначені ЄЦБ на основі пропозицій національних центральних банків єврозони та представляють різні галузі, такі як історія, природничі та соціальні науки, образотворче мистецтво та технології.

"Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом у Європі, особливо за часів кризи, і на них, як і раніше, є великий попит. Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш підходящими для європейців будь-якого віку та походження", - сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард

Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі "епох та стилів", представленій вікнами, дверними отворами та мостами.

Дизайн банкнот євро – політично чутливе питання. У типових зображеннях на банкнотах - наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель - є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.

"Українська правда" у Threads

Теми: валюта
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