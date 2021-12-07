Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін під час понеділкової зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію навколо України, яка характеризується подальшим нарощуванням військового контингенту з боку Росії.

Джерело: речник оборонного відомства США Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я можу сказати, що міністр оборони сьогодні зранку був присутній на зустрічі з ключовими керівниками міністерства, у тому числі з головою Об’єднаного комітету начальників штабів (генералом Марком Міллі – ред.), а також командувачем Європейського командування генералом Волтерсом, щоб обговорити ситуацію в Україні і, звісно, в західній частині Росії".

"Ми продовжуємо бачити додатковий потенціал, який президент Путін продовжує збільшувати – додатковий військовий потенціал – у західній частині своєї країни та навколо України".

Деталі: При цьому, представник Пентагону зазначив, що не вдаватиметься в деталі розвідувальних оцінок ситуації.

Водночас він підкреслив, що міністр оборони США разом з військовим і політичним керівництвом країни детально поінформовані про те, що відбувається навколо України.

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