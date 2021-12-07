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Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон

Вівторок, 7 грудня 2021, 00:15
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін під час понеділкової зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію навколо України, яка характеризується подальшим нарощуванням військового контингенту з боку Росії.

Джерело: речник оборонного відомства США Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я можу сказати, що міністр оборони сьогодні зранку був присутній на зустрічі з ключовими керівниками міністерства, у тому числі з головою Об’єднаного комітету начальників штабів (генералом Марком Міллі – ред.), а також командувачем Європейського командування генералом Волтерсом, щоб обговорити ситуацію в Україні і, звісно, в західній частині Росії".

"Ми продовжуємо бачити додатковий потенціал, який президент Путін продовжує збільшувати – додатковий військовий потенціал – у західній частині своєї країни та навколо України".

Деталі: При цьому, представник Пентагону зазначив, що не вдаватиметься в деталі розвідувальних оцінок ситуації.

Водночас він підкреслив, що міністр оборони США разом з військовим і політичним керівництвом країни детально поінформовані про те, що відбувається навколо України.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.

  • За оцінками Києва, Росія розмістила на півночі, сході та півдні України близько 114 тисяч військових, у тому числі близько 92 тисяч сухопутних, а решта – у повітряних і морських збройних силах.

Теми: СШАРосіяУкраїнакордон
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