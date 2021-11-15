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Запад предупредил о высокой вероятности вторжения России в Украину зимой – FT

Понедельник, 15 ноября 2021, 13:37
Украинские солдаты на позициях, фото AFP via Getty Images

Западная разведка допускает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой после того, как Москва собрала на границе более 90 тысяч военных.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в комментарии "Financial Times" в эти выходные

Прямая речь Маляр: "Информация наших (военных спецслужб – ред.) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой".

Детали: Хотя интерпретация данных западной разведки "нуждается в дополнительном обсуждении", там видят "высокую вероятность эскалации ситуации".

Маляр отметила, что выводы союзников "основываются не только на информации о количестве российских войск вдоль украинской границы", и предположила, что у Вашингтона есть дополнительная разведка о намерениях российского президента Владимира Путина.

На прошлой неделе США проинформировали союзников о разведданных, указывающих на то, что Москва готовится к возможному вторжению в Украину.

Путин отверг эти опасения и обвинил НАТО в разжигании напряженности в регионе своими собственными незапланированными учениями.

По словам Маляр, Россия наращивает войска вблизи оккупированного Донбасса на востоке Украины, в районах вблизи северо-востока Украины и на оккупированном Крымском полуострове.

По оценкам Киева, Россия разместила на севере, востоке и юге Украины порядка 114 тысяч военных, в том числе около 92 тысяч сухопутных, а остальные – в воздушных и морских вооруженных силах, сообщил FT начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Прямая речь Буданова: "(Российские силы) демонстративно покинули свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи нашей границы (после широкомасштабных совместных военных учений с Белоруссией в сентябре – ред.).

Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и попытку психологического давления".

Детали: Вашингтон еще не сформировал представления о намерениях Путина по увеличению войск на основе различных оценок российской угрозы Украине, отметили люди, проинформированные об обсуждении.

Но США опасаются, что последние движения более серьезны, чем перемещение сил весной, когда Москва собрала подобное количество людей на границе в рамках так называемых "учений".

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
  • Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcиявойнаразведкаМинобороны
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