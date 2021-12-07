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Росія стягує танки, БМП та артустановки до лінії розмежування – розвідка

Вівторок, 7 грудня 2021, 12:47
Росія стягує танки, БМП та артустановки до лінії розмежування – розвідка
ВІЙСЬКА РФ, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Українські розвідники повідомляють, що Росія, всупереч домовленостям, стягує до лінії зіткнення на окремих напрямках додаткові самохідні артустановки, танки та бойові машині піхоти.

Джерело: пресслужба головного управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Російська Федерація продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

З цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння".

Деталі: Крім того, на передових позиціях бойовики збільшили кількість снайперських пар.

Також зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • Західна розвідка попередила про "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії взимку.
  • Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.

Українська правда

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Теми: розвідкаДонбасРосіязброяЗбройні сили
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