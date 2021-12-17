Народному депутату Петру Порошенку слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити повістку про виклик на допит, однак він проігнорував їх та сів в автівку, поїхавши в невідомому напрямку.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба партії "Європейська солідарність" у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Сьогодні, 17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку.

З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження ДБР повідомляє, що діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством, у тому числі, щодо виклику високопосадовців та вручення відповідних повідомлень".

Деталі: Cлідчі ДБР спільно з представниками Служби безпеки розслідують постачання вугілля із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що сприяло терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Процесуальний супровід у справі керує Офіс Генерального прокурора.

У пресслужбі "Європейської солідарності" пов'язали інцидент із спробами тиску президента Володимира Зеленського на опозицію та відволікання уваги виборців від криз.

Дослівно: "Під постійним незаконним тиском Зеленського проти Петра Порошенка сфабриковані вже понад сто різних кримінальних справ. Всі вони – політично вмотивовані і шиті білими нитками. Так звана вугільна справа - так само фейк і брехня, які фабрикуються на Банковій внаслідок особистих страхів і комплексів Зеленського.

Репресії проти "Європейської Солідарності" та Порошенка вкрай потрібні Зеленському як технологія відволікання уваги від своїх суцільних провалів та гучних скандалів - на кшталт "вагнергейту" чи причетності Зеленського та його "Кварталу" до відмивання коштів Коломойського і розкрадання грошей вкладників ПриватБанку.

Замість об’єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи, в якій опинилася країна, зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого "відосика" – переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів.

Цього разу для політичного переслідування він знову використовує ручне ДБР, слідчих якого нині використовують в ролі акторів для сьогоднішнього "відосика".

Деталі: У пресслужбі додали, що влада буде нести кримінальну відповідальність, на їхню думку, за "державну зраду і тиск на правоохоронні органи за фабрикування політично вмотивованих справ".

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