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Українці в Казахстані не постраждали, але дехто хоче на батьківщину – МЗС

Вівторок, 11 січня 2022, 14:25
Військова техніка на вулицях Нур-Султана, Фото Getty Images

Українців немає серед постраждалих або затриманих під час останніх подій в Казахстані, близько 150 громадян звернулися до українського посольства про допомогу в поверненні на батьківщину.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка "Українській правді"

Деталі: При цьому, за його словами, "у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації" частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану.

Ніколенко повідомив також, що міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни. Крім того, українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва.

Дипломати також домовилися із авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси із Алмати на нові рейси із Нур-Султана.

Пряма мова Ніколенка: "Рекомендуємо українцям, які воліють скористатися цією опцією, завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султана".

Більше деталей: За його інформацією, казахстанська сторона повідомила, що міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено додатково.

Речник МЗС повідомив, що українське посольство підтримує регулярний зв'язок з українцями і буде продовжувати надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни.

Також, за його словами, Міністерство закордонних справ України взаємодіє із казахстанською владою та урядами іноземних держав задля захисту інтересів українців в Казахстані.

Нагадаємо:

  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані.
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • Один з лідерів придушеної 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані розповів журналістам, що силовики стріляли в мітингувальників на ураження, і тепер влада приховує інформацію про реальну кількість жертв.

Знати більше: Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Українська правда
Теми: КазахстанУкраїнаМЗС


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