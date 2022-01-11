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Украинцы в Казахстане не пострадали, но некоторые хотят на родину – МИД

Вторник, 11 января 2022, 13:25
Украинцы в Казахстане не пострадали, но некоторые хотят на родину – МИД
Военная техника на улицах Нур-Султана, Фото Getty Images

Украинцев нет среди пострадавших или задержанных в ходе последних событий в Казахстане, около 150 граждан обратились в украинское посольство о помощи в возвращении на родину.

Источник: комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко "Украинской правде"

Детали: При этом, по его словам, "в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности" часть соотечественников сообщает об изменении своих планов и решении остаться на территории Казахстана.

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Николенко сообщил также, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане. Кроме того, украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые захотят прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев.

Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.

Прямая речь Николенко: "Рекомендуем украинцам, которые захотят воспользоваться этой опцией, заблаговременно проверить наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана".

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Больше деталей: По его информации, казахстанская сторона сообщила, что международный аэропорт Астаны готов к восстановлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта будет сообщено дополнительно.

Представитель МИД сообщил, что украинское посольство поддерживает регулярную связь с украинцами и будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.

Также, по его словам, Министерство иностранных дел Украины взаимодействует с казахстанскими властями и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане.

Напомним:

  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • Один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

Знать больше: Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном

Украинская правда
Темы: КазахстанУкраинаМИД
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