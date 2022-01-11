Узбецьким журналістам і блогерам заборонили висвітлювати події в Казахстані

Деякі блогери та журналісти з Узбекистану, які намагаються висвітлювати події у сусідньому Казахстані, повідомили, що їх викликали до правоохоронних органів, де попросили "менше писати на цю тему" та "не розповсюджувати відеозаписи".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Один із блогерів сказав, що заборону на висвітлення подій у сусідній країні наклала Служба державної безпеки Узбекистану. За його словами, навіть центральні видання, радіо та телеканали в Узбекистані промовчали про заворушення в Казахстані.

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Пряма мова: "Я розмістив на своїх каналах 2-3 відеоролики про мародерство в Казахстані. Але потім мені зателефонували з Агентства інформації та масових комунікацій, попросили видалити ці відеоролики і більше не розміщувати їх. Від нас зажадали не говорити, не показувати та не обговорювати події в Казахстані".

Інший співрозмовник повідомив, що співробітники Служби держбезпеки та дільничний інспектор вимагали у нього письмове пояснення через пости про події в Казахстані.

Ще низка активістів, відомих в узбецькому сегменті соцмереж, кажуть, що останнім часом їм надходять "погрози" з анонімних профілів, а пости та коментарі про події в Казахстані "зазнають атак".

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Узбекистанські блогери кажуть, що тема того, що відбувається в Казахстані, бурхливо обговорюється в закритих групах у соцмережах.

Співрозмовник із Узбекистану, який є активним користувачем соцмереж, каже, що напередодні його викликали на "бесіду" до органів внутрішніх справ через пост під назвою "Коли ж прокинутися узбеки?!"

Пряма мова: "Через цей пост мені сказали: "Не пишіть такі небезпечні речі, не пишіть про казахів, ходіть тихо". Потім мене змусили написати розписку. У ній я написав, що зобов'язуюсь не висвітлювати події в Казахстані та попереджений про відповідальність. Одним словом, зі мною провели профілактичну бесіду".

Він каже, що "роз'яснювальна робота" ведеться не лише з тими, хто висвітлює події в Казахстані, а й із тими, хто різко висловлює свою думку та залишає коментарі під постами блогерів.

Один із місцевих журналістів розповів також, що про "казахський бунт" дозволили писати лише "придворним блогерам" та тим, хто отримав спеціальний дозвіл.

Нагадаємо:

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані.

Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.

Один з лідерів придушеної 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані розповів журналістам, що силовики стріляли в мітингувальників на ураження, і тепер влада приховує інформацію про реальну кількість жертв.

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