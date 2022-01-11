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Узбекским журналистам и блогерам запретили освещать события в Казахстане

Вторник, 11 января 2022, 14:43
Узбекским журналистам и блогерам запретили освещать события в Казахстане
фото Getty Images

Некоторые блогеры и журналисты из Узбекистана, пытающиеся освещать события в соседнем Казахстане, сообщили, что их вызвали в правоохранительные органы, где попросили "меньше писать на эту тему" и "​не распространять видеозаписи"​​.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Один из блогеров сказал, что запрет на освещение событий в соседней стране наложила Служба государственной безопасности Узбекистана. По его словам, даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане умолчали о беспорядках в Казахстане.

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Прямая речь: "Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из Агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане".

Другой собеседник сообщил, что сотрудники Службы госбезопасности и участковый инспектор потребовали у него письменное объяснение из-за постов о событиях в Казахстане.

Еще ряд активистов, известных в узбекском сегменте соцсетей, говорят, что в последнее время им поступают "угрозы" из анонимных профилей, а посты и комментарии о событиях в Казахстане "подвергаются атакам".

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Узбекистанские блогеры говорят, что тема происходящего в Казахстане бурно обсуждается в закрытых группах в соцсетях.

Собеседник из Узбекистана, являющийся активным пользователем соцсетей, говорит, что накануне его вызвали на "беседу" в органы внутренних дел из-за поста под названием "Когда же проснуться узбеки?!"

Прямая речь: "Из-за этого поста мне сказали: "Не пишите такие опасные вещи, не пишите про казахов, ходите тихо". Потом меня заставили написать расписку. В ней я написал, что обязуюсь не освещать события в Казахстане и предупрежден об ответственности. Одним словом, со мной провели профилактическую беседу".

Он говорит, что "разъяснительная работа" ведется не только с теми, кто освещает события в Казахстане, но и с теми, кто резко высказывает свое мнение и оставляет комментарии под постами блогеров.

Один из местных журналистов рассказал также, что о "казахском бунте" разрешили писать только "придворным блогерам" и тем, кто получил специальное разрешение.

Напомним:

  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • Один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение, и теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

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Темы: КазахстанСМИсвобода слова
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