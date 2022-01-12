Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота

Президент США Джо Байден назвал беспорядки в Капитолии,произошедшие в январе 2021 года, попыткой государственного переворота.

Источник: nypost.com со ссылкой на выступление Байдена в Атланте 11 января

Прямая речь: "Сегодня мы здесь, чтобы противостоять силам в Америке, которые ценят власть больше принципов – силам, которые пытались совершить переворот, переворот против законно выраженной воли американского народа, сея сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть выборы у народа 2020 года.

Они хотят, чтобы царил хаос. Мы хотим, чтобы люди правили. Битва за душу Америки не окончена. Мы должны быть сильными и объединиться, чтобы убедиться, что 6 января будет не концом демократии, а началом возрождения нашей демократии".

Детали: Байден призвал Сенат отменить свой обычный барьер в 60 голосов, чтобы принять пару законопроектов о реформе выборов.

Ожидается, что законопроекты о федеральных выборах не будут приняты, поскольку центристские демократы в Сенате отказываются снизить барьер с 60 до 50 голосов, чтобы начать и завершить дебаты по большинству законов.

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