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Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота

Среда, 12 января 2022, 09:31
Байден назвал штурм Капитолия попыткой госпереворота
Джо Байден, фото Белого Дома

Президент США Джо Байден назвал беспорядки в Капитолии,произошедшие в январе 2021 года, попыткой государственного переворота.

Источник: nypost.com со ссылкой на выступление Байдена в Атланте 11 января

Прямая речь: "Сегодня мы здесь, чтобы противостоять силам в Америке, которые ценят власть больше принципов – силам, которые пытались совершить переворот, переворот против законно выраженной воли американского народа, сея сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть выборы у народа 2020 года.

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Они хотят, чтобы царил хаос. Мы хотим, чтобы люди правили. Битва за душу Америки не окончена. Мы должны быть сильными и объединиться, чтобы убедиться, что 6 января будет не концом демократии, а началом возрождения нашей демократии".

Детали: Байден призвал Сенат отменить свой обычный барьер в 60 голосов, чтобы принять пару законопроектов о реформе выборов.

Ожидается, что законопроекты о федеральных выборах не будут приняты, поскольку центристские демократы в Сенате отказываются снизить барьер с 60 до 50 голосов, чтобы начать и завершить дебаты по большинству законов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 6 января 2021 года Конгресс должен был утвердить результаты голосования на выборах президента. В этот день многочисленные поклонники 45-го президента США Дональда Трампа собрались на акцию протеста. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Штурм Капитолия привел к гибели нескольких человек.
  • Тогда Байден просил Трампа выступить на телевидении и призвать своих поклонников прекратить штурм Капитолия.
  • Прокуратура США заявила, что изучит роль самого Трампа в штурме Капитолия.
  • В июле 2021 года в США объявили первый приговор в уголовном производстве против сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий 6 января и поставили под угрозу подсчет голосов выборщиков.
  • 6 января 2022 года президент Байден обвинил Трампа в распространении "паутины лжи" с целью подорвать демократию США.

Темы: СШАБайденТрампвиборы
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