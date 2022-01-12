У Кремлі не мають певності щодо зустрічі в Нормандському форматі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не повідомлена про конкретні терміни проведення зустрічі в "Нормандському форматі", а також наполягає на виконанні наявних домовленостей перед наступними перемовинами.

Джерело: російська провладна агенція ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає.

Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим потрібно предметно виконати домовленості, що вже є. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості — не думаємо, що це правильна практика".

Деталі: У Кремлі повторили тези своєї пропаганди, що, мовляв, Україна не прагне вирішення конфлікту й не виконує зобов’язання Мінських домовленостей.

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