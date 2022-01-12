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У Кремлі не мають певності щодо зустрічі в Нормандському форматі

Середа, 12 січня 2022, 15:19
Перемовини "Нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не повідомлена про конкретні терміни проведення зустрічі в "Нормандському форматі", а також наполягає на виконанні наявних домовленостей перед наступними перемовинами.

Джерело: російська провладна агенція ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає.

Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим потрібно предметно виконати домовленості, що вже є. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості — не думаємо, що це правильна практика".

Деталі: У Кремлі повторили тези своєї пропаганди, що, мовляв, Україна не прагне вирішення конфлікту й не виконує зобов’язання Мінських домовленостей.

Передісторія:

  • 7 січня стало відомо, що радники лідерів Німеччини та Франції спробують ініціювати проведення зустрічі голів держав "Нормандської четвірки".
  • 11 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером і радником французького президента Еманюелем Бонном стосовно можливого саміту лідерів "Нормандського формату". Зеленський запевнив, що Україна готова до ухвалення необхідних рішень задля припинення війни на Донбасі.

Теми: нормандський форматРосіяУкраїнаПутінНімеччина


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