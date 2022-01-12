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У Кремлі не мають певності щодо зустрічі в Нормандському форматі

Середа, 12 січня 2022, 14:19
У Кремлі не мають певності щодо зустрічі в Нормандському форматі
Перемовини "Нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року. Фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не повідомлена про конкретні терміни проведення зустрічі в "Нормандському форматі", а також наполягає на виконанні наявних домовленостей перед наступними перемовинами.

Джерело: російська провладна агенція ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає.

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Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим потрібно предметно виконати домовленості, що вже є. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості — не думаємо, що це правильна практика".

Деталі: У Кремлі повторили тези своєї пропаганди, що, мовляв, Україна не прагне вирішення конфлікту й не виконує зобов’язання Мінських домовленостей.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 січня стало відомо, що радники лідерів Німеччини та Франції спробують ініціювати проведення зустрічі голів держав "Нормандської четвірки".
  • 11 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером і радником французького президента Еманюелем Бонном стосовно можливого саміту лідерів "Нормандського формату". Зеленський запевнив, що Україна готова до ухвалення необхідних рішень задля припинення війни на Донбасі.

Теми: нормандський форматРосіяУкраїнаПутінНімеччина
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