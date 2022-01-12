У Кремлі не мають певності щодо зустрічі в Нормандському форматі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не повідомлена про конкретні терміни проведення зустрічі в "Нормандському форматі", а також наполягає на виконанні наявних домовленостей перед наступними перемовинами.

Джерело: російська провладна агенція ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Натяки на цю зустріч ніколи не зникали, вони є завжди, але розуміння щодо конкретних термінів такої зустрічі немає.

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Російська сторона теж готова предметно домовлятися, але перед тим потрібно предметно виконати домовленості, що вже є. Інакше вантажити нові нездійсненні домовленості на невиконані домовленості — не думаємо, що це правильна практика".

Деталі: У Кремлі повторили тези своєї пропаганди, що, мовляв, Україна не прагне вирішення конфлікту й не виконує зобов’язання Мінських домовленостей.

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