В Кремле нет уверенности касательно встречи в Нормандском формате

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не уведомлена о конкретных сроках проведения встречи в Нормандском формате, а также настаивает на выполнении имеющихся договоренностей перед следующими переговорами.

Источник: российское провластное агентство ТАСС

Дословно: "Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет.

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Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика".

Детали: В Кремле повторили тезисы своей пропаганды, мол, Украина не стремится к разрешению конфликта и не выполняет обязательства Минских договоренностей.

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