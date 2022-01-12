Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Кремле нет уверенности касательно встречи в Нормандском формате

Среда, 12 января 2022, 15:19
Переговоры "Нормандской четвёрки" В париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не уведомлена о конкретных сроках проведения встречи в Нормандском формате, а также настаивает на выполнении имеющихся договоренностей перед следующими переговорами.

Источник: российское провластное агентство ТАСС

Дословно: "Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет.

Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика".

Детали: В Кремле повторили тезисы своей пропаганды, мол, Украина не стремится к разрешению конфликта и не выполняет обязательства Минских договоренностей.

Предыстория: 

  • 7 января стало известно, что советники лидеров Германии и Франции попытаются инициировать проведение встречи глав государств Нормандской четверки.
  • 11 января президент Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и советником французского президента Эмануэлем Бонном по поводу возможного саммита лидеров "Нормандского формата". Зеленский заверил, что Украина готова к принятию "необходимых решений для прекращения войны на Донбассе".

Темы: нормандский форматРосcияУкраинаПутинГермания
powered by lun.ua
Главное сегодня

дополнено, обновлено У Порошенко забирали паспорт, он все же пересек границу

фотоПорошенко вылетел в Украину

Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

Все новости...
нормандский формат
В ОП рассказали о результатах встречи Зеленского с советниками Макрона и Шольца
Представители Франции и Германии собираются в Киев – Ермак
Франция и Германия инициируют "нормандскую" встречу в ближайшие недели
Последние новости
10:12
В ГБР говорят, что в аэропорту пытались вручить Порошенко повестку в суд
09:48
Курс гривни приблизился к 28 за доллар и к 32 за евро
09:34
дополнено, обновлено У Порошенко забирали паспорт, он все же пересек границу
09:30
Франция усилила ограничения для невакцинированных от коронавируса
09:20
В воскресенье первую дозу вакцины получили 8 тысяч украинцев, бустер – более 4 тысяч
09:06
Французский необанк заходит в Украину
08:55
фотоТысячи поклонников Порошенко собрались под аэропортом в Киеве
08:21
В Украине 5 тысяч случаев Covid за сутки, больше всего на Львовщине
08:00
фотоПорошенко вылетел в Украину
07:37
Погода: украинцев ждут метели и сильный ветер
Все новости...