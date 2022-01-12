В Кремле нет уверенности касательно встречи в Нормандском формате

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не уведомлена о конкретных сроках проведения встречи в Нормандском формате, а также настаивает на выполнении имеющихся договоренностей перед следующими переговорами.

Источник: российское провластное агентство ТАСС

Дословно: "Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет.

Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика".

Детали: В Кремле повторили тезисы своей пропаганды, мол, Украина не стремится к разрешению конфликта и не выполняет обязательства Минских договоренностей.

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