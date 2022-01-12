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В Кремле нет уверенности касательно встречи в Нормандском формате

Среда, 12 января 2022, 14:19
В Кремле нет уверенности касательно встречи в Нормандском формате
Переговоры "Нормандской четвёрки" В париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не уведомлена о конкретных сроках проведения встречи в Нормандском формате, а также настаивает на выполнении имеющихся договоренностей перед следующими переговорами.

Источник: российское провластное агентство ТАСС

Дословно: "Намеки на эту встречу никогда не исчезали, они есть всегда, но понимания по конкретным срокам такой встречи нет.

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Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика".

Детали: В Кремле повторили тезисы своей пропаганды, мол, Украина не стремится к разрешению конфликта и не выполняет обязательства Минских договоренностей.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 января стало известно, что советники лидеров Германии и Франции попытаются инициировать проведение встречи глав государств Нормандской четверки.
  • 11 января президент Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и советником французского президента Эмануэлем Бонном по поводу возможного саммита лидеров "Нормандского формата". Зеленский заверил, что Украина готова к принятию "необходимых решений для прекращения войны на Донбассе".

Темы: нормандский форматРосcияУкраинаПутинГермания
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