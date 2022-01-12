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ДБР звинувачує Порошенка у неявці в суд. Адвокати запевняють, що виклику не було

Середа, 12 січня 2022, 21:13
ДБР звинувачує Порошенка у неявці в суд. Адвокати запевняють, що виклику не було
порошенко, фото: "ЄС"

Державне бюро розслідувань повідомило, що п’ятий президент Петро Порошенко ухилився від явки до суду, тому для нього можуть обрати найсуворіший захід. Сторона захисту спростовує отримання повістки.

Джерело: блог адвоката Порошенка Ігоря Голованя на "Українській правді", ДБР

Деталі: У ДБР повідомили, що Печерський суд Києва мав розглянути клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу, але той "ухилився від явки в суд".

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Тепер, зазначають у Бюро, слідчий суддя має усі підстави застосувати до Порошенка "найсуворіший запобіжний захід".

Захист лідера "Європейської солідарності" наголошує, що виклику до суду не було.

Пряма мова Голованя: "Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють.

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Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання".

Передісторія:

  • Адвокати Порошенка вимагалипризначити засідання на 17 січня.
  • Днями стало відомо, що Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.
  • Органи досудового розслідування розраховуютьна проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.

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Українська правда
Теми: ПорошенкосудДБР
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