ДБР звинувачує Порошенка у неявці в суд. Адвокати запевняють, що виклику не було

Державне бюро розслідувань повідомило, що п’ятий президент Петро Порошенко ухилився від явки до суду, тому для нього можуть обрати найсуворіший захід. Сторона захисту спростовує отримання повістки.

Джерело: блог адвоката Порошенка Ігоря Голованя на "Українській правді", ДБР

Деталі: У ДБР повідомили, що Печерський суд Києва мав розглянути клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу, але той "ухилився від явки в суд".

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Тепер, зазначають у Бюро, слідчий суддя має усі підстави застосувати до Порошенка "найсуворіший запобіжний захід".

Захист лідера "Європейської солідарності" наголошує, що виклику до суду не було.

Пряма мова Голованя: "Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють.

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Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання".

Передісторія:

Адвокати Порошенка вимагалипризначити засідання на 17 січня.

Днями стало відомо, що Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Органи досудового розслідування розраховуютьна проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.

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