Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДБР звинувачує Порошенка у неявці в суд. Адвокати запевняють, що виклику не було

Середа, 12 січня 2022, 22:13
порошенко, фото: "ЄС"

Державне бюро розслідувань повідомило, що п’ятий президент Петро Порошенко ухилився від явки до суду, тому для нього можуть обрати найсуворіший захід. Сторона захисту спростовує отримання повістки.

Джерело: блог адвоката Порошенка Ігоря Голованя на "Українській правді", ДБР

Деталі: У ДБР повідомили, що Печерський суд Києва мав розглянути клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу, але той "ухилився від явки в суд".

Тепер, зазначають у Бюро, слідчий суддя має усі підстави застосувати до Порошенка "найсуворіший запобіжний захід".

Захист лідера "Європейської солідарності" наголошує, що виклику до суду не було.

Пряма мова Голованя: "Порошенко, виявляється, ухилився від явки до суду. Хто і коли викликав Петра Порошенка до суду, жалюгідні брехуни з ДБР не повідомляють.

Тому що не викликали. Навпаки, до цього часу приховують текст ухвали про затримання".

Передісторія:

  • Адвокати Порошенка вимагалипризначити засідання на 17 січня.
  • Днями стало відомо, що Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.
  • Органи досудового розслідування розраховуютьна проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

Щоб Порошенко став політемігрантом – такого подарунка під ялинку не отримаєте. Захист експрезидента відповідає на підозру в держзраді

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Українська правда
Теми: ПорошенкосудДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Порошенка заявили про перешкоди і погрози його прихильникам, що їдуть до Києва

Радник Байдена: Якщо за кібератакою на Україну стоїть РФ, буде відповідь

У Путіна заявили, що не можуть більше терпіти "вторгнення" НАТО в Україну

відеоПорошенко звинуватив у своєму переслідуванні Зеленського, Коломойського і "банду"

оновленоУ Києві "замінували" аеропорти і ТРЦ

Порошенко назвав дві причини, чому Зеленський "порушив проти нього справу"

Усі новини...
Порошенко
Новини 12 січня: підготовка до приїзду Порошенка, НАТО і вимоги Росії
Порошенку обиратимуть запобіжний захід у день приїзду – ДБР
Адвокати Порошенка вимагають засідання суду у день його приїзду
Останні новини
02:48
Росія може розташувати біля США ядерну зброю – ЗМІ
01:12
Відео, фотоНа Полтавщині палає АЗС: мікроавтобус врізався у цистерну з газом
23:46
Данія додатково виділить 22 мільйони євро на безпеку України
23:24
У Порошенка заявили про перешкоди і погрози його прихильникам, що їдуть до Києва
22:46
Канада не радить громадянам їхати в Україну через агресію РФ
22:28
У Британії кількість заражень коронавірусом впала до мінімуму за місяць
22:00
Facebook заблокував сторінку делегації РФ у Відні, Росія заявила про цензуру
21:31
Генсек НАТО заявив, що гнучкість має проявити Росія, а не Україна
21:08
Радник Байдена: Якщо за кібератакою на Україну стоїть РФ, буде відповідь
20:29
Від кібератаки постраждали ресурси транспортного страхового бюро, але не реєстр
Усі новини...