Щоб Порошенко став політемігрантом – такого подарунка під ялинку не отримаєте. Захист експрезидента відповідає на підозру в держзраді

Під кінець грудня кілька правоохоронних органів гуртом вирішили ловити найбільшу рибу 2021 року. Петру Порошенку виписали підозру за кількома тяжкими статтями: державна зрада і сприяння тероризму.

Справа стосується подій ще 2014-2015 років. Тоді, на початку російської агресії, втративши контроль над низкою надважливих для української економіки шахт, уряд спершу купляв вугілля у Південно-Африканській республіці.

Але в кінці 2014 року ці контракти зірвались після звинувачень у корупційній складовій. Замість ПАР постачати копалини державним підприємствам почали бойовики з Донецької та Луганської областей.

Крім Порошенка підозрюваними в цій справі також є проросійський політик Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра, які, за версією слідства, вели перемовини з російськими чиновниками та бойовиками, а також ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Ще у 2016 році "Українська правда" розповіла про вугілля з ОРДЛО, яке завозили, зокрема, під видом африканського. З того ж 2016 року покривалось пилом офіційне розслідування. Його розворушили після зміни влади в 2019 році.

Детальніше про суть справи читайте: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

Силовикам довелось і справді ловити Порошенка. Він наразі за кордоном, вилетів з країни за кілька днів до підозри, не взявши повістку у слідчих. Експрезидент не поспішав реагувати на гучні звинувачення у свій бік. І прокоментував їх лише наступного дня після підозри, записавши відеозвернення з Варшави.

Тим часом, поки Порошенко відмовчувався і не виходив на зв’язок у месенджерах, його адвокати закидали журналістам УП однобокість і запропонували детально викласти свою позицію.

Наразі захист представляють двоє юристів. Це Ігор Головань, який давно працює з п’ятим президентом. Та Ілля Новіков – відомий російський адвокат, який на батьківщині прославився захистом опозиційних діячів і політичних в’язнів, як то української військової Надії Савченко, а 5 років тому отримав ліцензію і в Україні.

У розмові з "Українською правдою" вони розповіли, чому вважають, що вугільні контракти з ПАР не пов’язані з поставками від бойовиків, якою була роль Порошенка в цих процесах, чому експрезиденту загрожують санкції та чи планує він повертатись в Україну.

Вже після розмови сторона захисту вирішила висловитися про інтерв'ю з журналістами, аби уникнути двозначного тлумачення їхніх власних слів. УП подає позицію Іллі Новікова:

"Ми вдячні журналістам "Української Правди", які швидко відгукнулися на нашу пропозицію докладно обговорити публікацію видання про підозру Петра Порошенка у справі про держзраду та сприяння тероризму. Зі свого боку ми вважаємо, що матеріал, опублікований УП по гарячих слідах у понеділок, вийшов одностороннім і відображав швидше дайджест проблем української вугільної енергетики з 2014 року, ніж аналіз того, що насправді написано у підозрі, підписаній заступником генпрокурора Олексієм Симоненком.

Наша розмова з Севгіль Мусаєвою та Сонею Лукашовою тривала більше двох годин, наприкінці я запитав їх, чи не вважають вони, що на якісь із питань ми дали ухильні відповіді чи пішли від теми. Вони відповіли, що наша позиція їм цілком зрозуміла.

Текст, що публікується, – не вся наша розмова, а та його частина, яка здалася цікавішою журналістам. При скороченні було опущено багато те, що нам було важливим, і частина фраз взагалі втратила первісний сенс.

Ніхто з нас не вважає, що міністр Демчишин насправді торгував вугіллям із бойовиками. Інформація про те, що вугілля з ПАР постачалося неякісне і за завищеною ціною не просто надходило, воно підтвердилося, і ми можемо документально довести це зараз.

Теза "заради вугілля для країни можна піти на порушення закону" не є частиною захисту Порошенка, оскільки закон взагалі не було порушено. Нам не вдалося порозумітися з журналістами УП з приводу цих та інших фрагментів.

Проте загальний сенс того, що ми думаємо з приводу підписаної в понеділок підозри, здебільшого зберігся. Абсурдна теорія "змови на підтримку ЛДНР на чолі з Порошенком" ніколи не буде доведена в жодному суді.

Через три дні після публікації підозри вже ясно, що вона не сприймається суспільством всерйоз. Ми розраховуємо на те, що преса уважно слідкуватиме за ходом справи і готова зі свого боку докладно пояснювати нашу позицію".

"Вугілля з ПАР не могло врятувати Україну"

– Виходячи з розслідувань "Української правди" та фактів у фабулі підозри, Петро Порошенко використав вугілля бойовиків для забезпечення державних підприємств антрацитом. Яка версія захисту: навіщо це він робив?

Новіков: По-перше, чому він?

– У розслідуваннях УП виконавцем цієї схеми був тодішній міністр енергетики Володимир Демчишин. Але це людина, яка була призначена за президентською вертикаллю. Наші джерела підтверджували, що ініціатива щодо створення схем належала Порошенку. І Демчишин навряд чи взяв би на себе відповідальність і займався цим самостійно.

Головань: Тобто, президент Порошенко не міг просто не бажати Україні замерзнути, а Демчишин не міг самостійно приймати рішення?

– Давайте поставимо питання прямо: чи визнає захист участь Порошенка у цих діях?

Н: Ні.

Адвокати Ігор Головань (ліворуч) і Ілля Новіков (праворуч) фото: уп

– Тоді почнемо спочатку. Фактаж підозри розпочинається з 3-4 листопада 2014 року – із засідання РНБО. За версією слідства, Порошенко на тому засіданні сказав, що закуплене вугілля з ПАР неякісне і контракт треба розірвати. Він вимагав від правоохоронців провести перевірку. Того ж дня була розпочата кримінальна справа стосовно голови "Укрінтеренерго" Володимира Зіневича.

Цей епізод підтверджує захист?

Н: У схемі підозри цьому засіданню приписується якась фантастична, вирішальна роль. Щоб створити привід для фінансування тероризму під виглядом закупівлі вугілля, потрібно було пояснити, чому вугілля взагалі потрібно закуповувати. Дефіциту вугілля на той момент, за версією слідства, в країні не було, оскільки було "чудове африканське вугілля". Отже треба було змовникам неодмінно зірвати ці поставки.

На засіданні РНБО "головний змовник Порошенко" нібито дав вказівки, і результатами цих вказівок стало те, що постачання "хорошого африканського вугілля" зірвалося, виник штучний дефіцит. Тут на сцені з'являється Медведчук, який каже – ось зараз возитимемо з "ДНР", і почали возити з "ДНР".

Те, що говорив Порошенко насправді, зафіксовано. В нас ця інформація є. У слідства не може виникнути свідків, які скажуть: "Так, я сидів під столом у Порошенка та чув, як він розмовляє з Медведчуком, фінансує сепаратистів".

Вони мають можливість допитувати людей, які тоді брали участь у якихось подіях. І вони мають можливість інтерпретувати реальні документи у вигідному їм ключі.

– Ваш підзахисний якось пояснював, чому на тому засіданні РНБО було висловлено думку, що це вугілля погане?

Н: Тому що на той момент була інформація, що вугілля некондиційне. І була інформація, що це вугілля поставляється за дивною чорною схемою, що призводить до завищення його ціни. І ми сьогодні цілком упевнені, що це так, у нас на руках є документи перевірки та розслідування, ми готові опублікувати їх.

– Він вимагав від правоохоронців провести перевірку?

Н: Він вимагав з'ясувати цю ситуацію.

Г: На брифінгу СБУ було сказано, що зрив постачання з ПАР поставив Україну у залежність від вугілля з окупованих територій. Таке твердження – очевидна маячня.

З матеріалів СБУ

– Чому?

Г: Та тому, що та кількість, яка була законтрактована, врятувати чи не врятувати ніяк не могла. ПАРівське вугілля не могло навіть вплинути на цю історію.

– З цим можу погодитись… Кілька кораблів точно не закрили б усі потреби України у вугіллі на той момент.

Г: Навіть не кораблі. Але врятувати чи не врятувати ПАРівське вугілля не могло. Воно не могло навіть вплинути на цю історію. Шахти на окупованій території видобували специфічне вугілля антрацит. Ось цей факт і був залежністю.

– Чи правильно я розумію, що Порошенко розумів, що закрити потреби України не вийде без вугілля з окупованих територій?

Г: Один із доказів слідства, наскільки нам відомо, доводить провину Порошенка тим, що "він був обізнаний у енергетичних питаннях і знав інформацію про потреби вугілля, про реальний стан енергетичної галузі". Звичайно він розумів ситуацію, природно він усвідомлював небезпеку, і природно в рамках своїх повноважень він ставив завдання, щоб цю проблему вирішити.

Як це вирішити? Окрім президента та РНБО є ще уряд, є інші організації, є приватний бізнес зрештою. Було рішення РНБО про затвердження аналітичної стратегії, в якому містився пункт про переведення енергоблоків з антрациту на інші марки вугілля, доступніші. І ТЕС стали переобладнювати свої котли під неантрацитове вугілля. Тобто відбулася нейтралізація цієї залежності.

Н: У жодному разі не потрібно це сприймати, як те, що "товариші, становище у країні було настільки критичним, що навіть на злочинни заходи можна було піти заради порятунку країни". Таку тезу, напевно, хтось міг би використати, але це неправильна постановка питання, вона не повинна тут звучати.

Щодо РНБО. Як ви собі уявляєте: ось у вас є всередині влади злочинна група. А чому голова цього злочинного угруповання має реалізовувати свій злочинний умисел шляхом виступу на РНБО, якщо він має можливість давати ці негласні вказівки кому завгодно?

У тому їхнє лихо, що довести якимось чином ці фантазії з приводу негласних вказівок, це нереальне завдання. І вони чіпляються за це засідання РНБО. Це дуже дивний і дурний шлях для глави держави – реалізовувати свої злочини на РНБО, де все протоколюється. Засідання РНБО – це не приватна бесіда, це не розмова віч-на-віч.

– Дії Порошенка врешті-решт призвели до того, що Україна залишилася без закупівель південноафриканського вугілля. Оскільки було порушено кримінальну справу стосовно голови "Укрінтеренерго" Володимира Зіневича і постачальник відмовився від співпраці. У результаті справу закрили через відсутність складу злочину. Тобто звинувачення Порошенка, озвучені на РНБО, виявилися безпідставними?

Г: Ви ж розумієте, що Порошенко – президент, не з голови йому прийшло, щоб виступити з таким текстом на Раді нацбезпеки та оборони. Йому були надані відповідні рапорти, довідки та документи, які напевно у розпорядженні слідства є.

Наскільки нам відомо з відкритих численних публікацій, навіть контрактні характеристики вугілля, яке постачалося з Південноафриканської республіки, непридатні для того, щоб використовувати на українських електростанціях, розрахованих на антрацит.

Н: Історія про порушення кримінальної справи та розслідування, чи була там офшорна націнка – це одне питання. Історія про якість вугілля – це інше питання. І друга половина другого питання – це доцільність.

За нашою інформацією, на всі три питання відповіді негативні. Тобто і за якістю вугілля – він не був достатній на вирішення проблеми. І за його ціною – закупівля була недоцільною. І стосовно того, чи були там кримінальні мотиви – на перший погляд, вони там були.

"Порошенко не займався постачанням вугілля, це не його функція"

– Чи брав Петро Порошенко участь у організації закупівель із ОРДЛО? І якою мірою?

Н: Ні. Ні якою мірою.

– Він погоджував ці поставки?

Г: Це не у його компетенції. Є президент, який у межах своїх повноважень поставив завдання, озвучив їх для органів, які мали цим займатися.

– Поставив завдання організувати ці поставки?

Г: Він дав завдання забезпечити країну енергією. А органи – Рада національної безпеки та оборони, прем'єр-міністр та керівники правоохоронних органів – вони це почули та виконували те, що їм передбачено законодавством.

– Чи обговорював Порошенко з керівниками Центренерго, Міненерго постачання вугілля із ОРДЛО?

Г: Навіщо? Це не його справа.

– Тобто він дав вказівку вирішити питання та самоусунувся? Людина, яка порушила питання на засіданні РНБО, сама зацікавилася контрактом, потім доручила цим усім займатися своїм підлеглим і більше в цю справу не втручалася?

Н: Те, що для нього було важливим безперебійне постачання вугілля – це 100% так, як і для будь-якої іншої людини. Для нього – більшою мірою, бо він відповідальний за ситуацію загалом.

Але нам пропонується повірити ось цією підозрою, що Порошенко тримав у голові всю схему. Щоб ця підозра якось трималася купи, мають бути одночасно всі ці факти, на яких вони наполягають: що була група змовників, які спочатку зірвали постачання з ПАР, а потім організували постачання з "ДНР".

І Порошенко має у всьому цьому бути й брати участь. Як ви вважаєте, директор шахти зустрічався з Порошенком? Ось навіть, якби вся ця ситуація була такою, якою вона є. Його що приводили цілувати руку "хрещеного батька", що ось я призначаю тебе директором шахти?

– Там про це і не йдеться.

Н: Як це мало виглядати на практиці? Все робилося через Демчишина чи як? Чи через Медведчука все робилося?

З матеріалів СБУ

– За версією слідства, через Демчишина та Кузяру.

Н: У якому форматі Порошенко мав комунікувати із Кузярою?

– Припускаю, що, можливо через розмови Медведчука та Кузяри з бойовиками та з росіянами.

Н: Для нас "плівки Медведчука" не є точкою докладання зусиль. Мені не хотілося б, щоб люди думали, що для Порошенка важливо, справжні ці плівки чи ні.

Давайте припустимо, що вони справжні, що говорились усі ці слова. Допустимо, вони говорились в той час, як стверджує Бігус. Для Порошенка це що означає?

– Можливо, його ім'ям прикривалися для налагодження схем.

Н: А чи є в цій підозрі щось, що вказує на те, що слідчий точно знає, що його ім'ям не прикривалися, а він дав фактично безлімітну кредитну картку іншій людині платити його ім'ям?

– Петро Олексійович знав про постачання з ОРДЛО?

Г: Він не "не знав", однак не займався цим, оскільки це не його функція. Інформація про те, що це відбувається, він володів.

– Свою згоду на це дав?

Г: Він не повинен був погоджуватися чи не погоджуватися.

Н: Порошенко – президент. Він не може рулити Кабміном і навіть міністром, якого ви вважаєте (показує руками жест лапок – УП) з орбіти Порошенка. Він не може ними рулити. Тому що, коли він це робить, все виходить на поверхню.

Демчишин став міністром лише 2 грудня 2014 року. Його це аж ніяк не врятувало, як ви знаєте, від підозри. Ось про нього сказали – так, африканську схему ми тобі не пред'являємо, але ти, мабуть, брав участь у легалізації цієї донецької схеми. Повертаємось до того, що таке донецька схема. Вона злочинна?

Адвокат Порошенка: "ПАРівське вугілля не могло навіть вплинути на дефіцит антрациту" фото: уп

"Було досягнуто компромісу. Порошенко в ньому участі не брав"

– Власне Демчишин скасував норму, яка блокувала пряму співпрацю із бойовиками.

Н: Що саме?

– Оплату бойовикам.

Г: Він змінив нормативні документи, і це було зроблено в межах законодавства.

Виплата платежів, пенсій людям, які мешкають на цих територіях – це фінансування тероризму? Чому заплатити шахтарю – це фінансування тероризму?

– Заплатити не шахтарю, а організації. Куди йшли гроші організації, ми ж не знаємо.

Н: Що зробив Демчишин? Були неможливі банківські платежі у ДНР. Навіть якби були якісь договорняки, з Медведчуком чи з самим Путіним, про те, що вугілля відпускатиметься, тільки платіть – не було легального способу платити в Донецьк і Луганськ.

Демчишин зробив правильно – сказав, ось у нас є ці дві шахти, з яких бойовики готові відпускати вугілля. Але якщо вони хочуть щось отримувати за це вугілля, то отримувати вони будуть тільки на нашій території в білу.

Я не захисник Демчишина і не маю права вторгатися в роботу його адвокатів. Але на мою думку, Демчишин усе зробив абсолютно правильно. Він запобіг саме фінансуванню терористів.

– Як з'явилась співпраця з цими двома шахтами? І чому саме вони?

Н: Ми цього не знаємо. Факт залишається таким, що коли у вас є терористична організація, яка може випустити вагон вугілля або не випустити, у вас виникає дилема. І ось було знайдено цей компроміс.

Мене не цікавить, як його знайшли, мені достатньо того, що в ньому не брав участі Порошенко. Порошенко ні з ким на ці теми не говорив. Але держава Україна зробила єдину можливу річ: вона поставила ліміт, щоб ці гроші справді не потрапили до рук бойовиків.

– Наскільки ми можемо це стверджувати? Чим це підтверджено?

Н: Я описую схему, яка була. Було поставлені умови: якщо ви хочете гроші на зарплати у гривнях, то, будь ласка, у вас є рахунок у банку на підконтрольній території. Далі вам приходять гроші, нехай ваш касир приїжджає, знімає зарплату.

– Ким було поставлено умову?

Н: Я не знаю.

Г: Це питання до уряду.

– Ви кажете, що держава Україна зробила все, щоби гроші не опинилися в руках терористів? Держава Україна в особі кого?

Н: В особі Демчишина.

– Петро Олексійович публічно казав, що ми, мабуть, купуватимемо вугілля на окупованих територіях. Тобто він про це тільки говорив, але не брав участі?

Г: Ми ж сказали, що він про це знав, але цим не займався.

Н: Порошенко поставив завдання перед Кабміном дістати вугілля, Кабмін його дістав законним способом. Я наполягаю, що цей спосіб був законним. Тому що повна заборона економічної діяльності з окупованими територіями з'явилася набагато пізніше.

– А юридичну основу для цього було створено?

Г: Юридична основа існувала.

Н: Це ж державні шахти. Тут немає якоїсь таємної складової, немає таємного протоколу Молотова-Ріббентропа.

– Це державні шахти, які вже знаходяться на окупованій території.

Г: Юридична особа перебуває тут.

– Бо її там перереєстрували.

Г: Ми купуємо вугілля у державних шахт, усе. Далі – це природний підхід, що є державна шахта, зареєстрована у Києві, має рахунки в банку на контрольованій території. Ніхто не сперечається з тим, що вугілля привезене. Гроші надійшли, з цих грошей сплачені податки.

– У підозрі ще є момент з передачею передоплати за вугілля готівкою. Чи був такий епізод насправді? Чи платили передоплату в 30 мільйонів гривень готівкою?

Г: Запитання – звідки це відомо, якими документами і як це могло бути оформлено? У моєму розумінні, це маячня.

Н: Як захист Порошенка має ставитися до тези, що хтось комусь передав готівку, бо про це домовився Медведчук із Путіним?

У цій справі в нас не ті точки докладання зусиль, які, може, здаються збоку. Якщо, припустимо, завтра виникне питання, хороше чи погане було вугілля з ПАР, то його вирішення нікого з нас не наближає до питання про держзраду та фінансування тероризму.

Адвокат Ігор Головань: "Порошенко знав про поставки вугілля з ОРДЛО, але не займався ними" фото: уп

"Щоб Порошенко став політемігрантом – такого подарунка під ялинку ви не отримаєте"

– У вас є розуміння, чому саме ці статті вибрано для підозри?

Н: Держзрада взагалі приємно звучить. Я гадаю, що це такий особистий реверанс Зеленського. І зауважте, там не фінансування тероризму, а сприяння. Вони не можуть довести, що саме ці мішки з грошима, які касир шахти забирав у банківському відділенні на окупованій території, потім пішли терористам.

Я думаю, що вони не вірять, що ця справа дійде до суду. Їхнє тактичне завдання на цьому короткому відрізку – забезпечити скандал. Не арешт Порошенка. Якби в них було завдання арештувати Порошенка будь-якою ціною, вони б дочекалися, поки він повернеться, придумали щось в аеропорту і так далі.

– Ми всі бачили на відео, як Порошенку намагалися вручити повістку. І він тоді ще не був за кордоном.

Н: Ви бачили події 17 грудня. Ось, давай зараз про це поговоримо, бо це важлива ситуація. Важливий фактор – неготовність Венедиктової підписувати цю підозру.

Взагалі для генпрокурора підписати підозру в держзраді колишньому президентові – це, напевно, вінець кар'єри. Яка справа може бути більш значущою?

– Чому вона цього не зробила, на вашу думку?

Н: Це особиста відповідальність. Ми бачимо, що генпрокурор ухилилася від цієї місії. Я не хочу зараз переходити на персоналії та говорити про Симоненка. Я не хочу, щоб думали, що атакую ​​його персонально. Мені в цьому випадку цікаві функціональні якості.

17 грудня намагалися вручити повістку на 20 число. Не повістку про вручення підозри, бо підозри 17 числа ще не було. Але зчитувалось, що вони, мабуть, на 20 запланували, що Венедіктова піде у відпустку, а напоготові буде Симоненко, який підпише.

Далі Порошенко їде за кордон. І, здавалося б, у вас провалилася ваша перша схема – почекайте, поки він повернеться. Дзвіночків, що, Петре Олексійовичу, біжіть терміново, а то за вами прийдуть, за ці роки було не 10 і не 100. Він щоразу повертався.

Ось така ситуація. Порошенко за кордоном, ми зараз розпочинаємо скандал, оголошуємо, що він не хоче приходити на допит, звинувачуємо його, що він втік, і робимо з цього шоу. Це win-win.

Якщо він з'явиться, ми зробимо шоу "Порошенко у наручниках або в клітці", якщо не з'явиться – "Порошенко втік". Ось ми цей win-win їм зараз ламаємо, поки що в нас це начебто виходить. Ми говоримо: окей, ми будемо з вами говорити, такого подарунка під ялинку, щоб Порошенко став політемігрантом, ви не отримаєте. Поговоримо з вами в січні.

– А чому так?

Н: А чому не так?

– Тут є варіант, де win-win був би на вашому боці. Якщо ви чудово розуміли схему правоохоронців, можливо, варто було пустити сили на те, щоб прийти, показати, що Порошенко готовий захищатися і не біжить?

Н: Петро Олексійович готовий захищатись і не біжить. Ми не можемо грати на їхніх умовах. Коли вони сервірують стіл і ставлять декорацію на сцені, ви не можете її обіграти, ви повинні її обламати.

– Порошенко збирався у відпустку з 17 грудня до 17 січня?

Н: Порошенко щороку у відпустці, зазвичай із кінця грудня, у різні числа. Ви хочете Порошенка викрити в тому, що він не просто так за кордоном перебуває, а тягне час?

Питання про те, що він як порядна людина має з'явитися 23 числа, інакше всі подумають, що не порядна – взагалі не стоїть. Формально, тому що повістка крива, а по суті – тому що "хлопці, я не гратиму з вами на ваших умовах".

Ми будемо з вами грати чесно, відкрито, прозоро, але досить жорстко. Ви Порошенка побачите у січні. Ви повинні бути готові до того, що він скаже – і про справу загалом, і про вас, виконавців цієї історії, і про замовника.

– Чи не виглядає в очах виборців перебування Порошенка за кордоном як вияв боягузтва?

Г: Кузяра прямо казав, що його тримають у в'язниці та вимагають, щоб він дав свідчення на Порошенка. І хіба я можу сказати – Петре Олексійовичу, швидше приїжджайте, станьте поряд, нехай над вами так само знущається ця система? Я маю це говорити? Порекомендуймо російським опозиціонерам, Бабченку, наприклад, повернутись і захищати себе в Росії.

Людина, якій висунута підозра, має право взагалі нічого не говорити. Питання: навіщо їм треба людина, щоб проводити розслідування? Слідство початково має бути готове закінчити розслідування без участі підозрюваного. Навіщо їм ці люди, якщо не для того, аби на них тиснути?

– За часів Порошенка підозрювані за такими статтями навіть не мали права вийти під заставу.

Г: Порошенко, на вашу думку, був у той час монархом? Чи це він робив?

– Я говорю, що це багаторічна українська практика. Ви ж зараз приписуєте це все нинішній владі.

Г: Не важливо, при владі – Зеленський чи Порошенко, ми говоримо про державну машину, яка дивиться на пана, ловить його думки та примхи та починає щось робити. Причому у нашому випадку ми ще маємо прямі свідчення тиску влади від Кузяри та Богдана.

Адвокат Ілля Новіков: "Такого подарунка під ялинку, щоб Порошенко став політемігрантом, ви не отримаєте" фото: уп

"Проти Порошенка хочуть запровадити санкції"

– Ви сказали про замовника справи. Кого ви таким вважаєте?

Н: Президента Зеленського.

– Чому лише через 2,5 роки після його приходу до влади з’явилась ця підозра?

Н: Вони грають у коротку, вони не вірять, що з цієї справи вийде вирок. Але вони можуть зараз повозити нас усіма своїми печерськими судами і зняти відповідні вигідні ракурси зі своїх телекамер.

Але головне те, що вони можуть намагатися застосувати санкції, власне ст. 258-3 (сприяння тероризму – УП) звідти і взялася, я певен на 100%. Держзрада звучить досить жирно і нажористо.

– Тобто ви думаєте, що можуть запровадити санкції щодо Порошенка?

Н: Ми впевнені, що вони цього хочуть. У них зараз для цього досить хиткий ґрунт, тому що поставлено під великий сумнів, чи можна без рішення суду, яке набуло чинності, на українського громадянина накладати санкції. Вони вважають, що так.

Коли ви граєте в коротку, коли у вас завдання – відібрати активи та позбавити вашого опонента фінансової бази, то вам, в принципі, все одно, що з цими активами буде. Це не рейдерство, де треба захопити щось та втримати. Вам цілком достатньо відібрати, за короткий час знищити. Ми вважаємо, що на рівні замовника план саме такий.

– З тієї канви, яка викладена у підозрі, які статті були б доцільні, якщо не держзрада?

Н: Божевільне питання. У "Колобка" які статті? У "Червоної шапочки" якісь статті? Ці люди вигадали змову як основну нитку, на ній все тримається, і без неї все розпадеться.

Ви розумієте, якщо змови Порошенка та Медведчука немає, то є окремо історія з африканським вугіллям, окремо – Демчишин, окремо – решта. Тільки в тому випадку, якщо ми припустимо, що є ця змова, тільки тоді все це набуває нового кримінального сенсу. Ми говоримо, що цієї змови не було. І тоді які статті до чого застосовувати?