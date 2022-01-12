Адвокати Порошенка вимагають засідання суду у день його приїзду

Адвокати Петра Порошенка вимагають від Печерського райсуду Києва призначити засідання у справі пʼятого президента України на 17 січня, щоб той міг добровільно прийти до суду.

Джерело: адвокати Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков на брифінгу 12 січня

Пряма мова Голованя: "Тепер всім відомо, що Петро Порошенко прибуває в Україну 17-го о 9-й ранку. Ми знаємо – цю інформацію чомусь приховує Офіс генерального прокурора, чомусь приховує Печерський суд, – що існує ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду і існує клопотання Офісу генпрокурора про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу.

Ми сьогодні звернулися до Печерського суду з клопотанням про те, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу народного депутата про розгляд подібних клопотань має бути завчасно повідомлено. Тому ми… вимагаємо призначити судове засідання на 17 січня 2022 року для того, щоб забезпечити можливість Петру Порошенку по прибуттю в Україну прибути до суду і взяти участь у судовому засіданні (щодо запобіжного заходу – ред.).

Жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка до суду або його затримання відповідно до закону не існує, тому що він знаходився у подорожі за межами України і одразу по прибуттю в Україну він готовий добровільно з'явитися до суду. Не тільки готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання і надати йому можливість взяти у ньому участь".

Деталі: Адвокат Новіков наголосив, що після скасування недоторканності у депутата залишається гарантія того, що запобіжний захід не можуть обрати таємно.

За його словами, в "Жулянах" планується "шоу Порошенка в кайданах".

Новіков закликав натомість дати шанс на цивілізовану дискусію в залі суду.

Передісторія:

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