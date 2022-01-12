Порошенку обиратимуть запобіжний захід у день приїзду – ДБР

Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.

Джерело: ДБР

Дослівно: "За інформацією ЗМІ, п’ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу.

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Ухилення п'ятим Президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу".

Деталі: Також ДБР повідомляє, що Порошенко ухилявся від явки до суду та ігнорує процесуальні обов'язки, тому прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу.

Передісторія: Адвокати Порошенка вимагали призначити засідання на 17 січня.

ВІДЕО ДНЯ

Днями стало відомо, що Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

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