Порошенку обиратимуть запобіжний захід у день приїзду – ДБР
Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня.
Джерело: ДБР
Дослівно: "За інформацією ЗМІ, п’ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу.
Ухилення п'ятим Президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу".
Деталі: Також ДБР повідомляє, що Порошенко ухилявся від явки до суду та ігнорує процесуальні обов'язки, тому прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу.
Передісторія: Адвокати Порошенка вимагали призначити засідання на 17 січня.
Днями стало відомо, що Порошенко не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.
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Нагадаємо:
- 20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру в держзрадіта сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- Його викликали на допит на 23 грудня.Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення заставиу розмірі 1 млрд грн.
- 6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенкау справі про державну зраду.