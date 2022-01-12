ГБР обвиняет Порошенко в неявке в суд. Адвокаты уверяют, что вызова не было

Государственное бюро расследований сообщило, что пятый президент Петр Порошенко уклонился от явки в суд, поэтому для него могут выбрать строжайшую меру. Сторона защиты опровергает получение повестки.

Источник: блог адвоката Порошенко Игоря Голованя на "Украинской правде", ГБР

Детали: В ГБР сообщили, что Печерский суд Киева должен рассмотреть ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения, но тот "уклонился от явки в суд".

Теперь, отмечают в Бюро, следователь имеет все основания применить к Порошенко "строжайшую меру пресечения".

Защита лидера "Европейской солидарности" отмечает, что вызова в суд не было.

Прямая речь Голованя: "Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд. Кто и когда вызвал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ДБР не сообщают.

Потому что не вызывали. Напротив, до сих пор скрывают текст решения о задержании".

Предыстория:

Адвокаты Порошенко потребовалиназначить заседание на 17 января.

На днях стало известно, что Порошенко не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее – планирует прибыть 17 января.

Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в день возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко 17 января.

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