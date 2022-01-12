Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ГБР обвиняет Порошенко в неявке в суд. Адвокаты уверяют, что вызова не было

Среда, 12 января 2022, 22:13
порошенко, фото: "ЕС"

Государственное бюро расследований сообщило, что пятый президент Петр Порошенко уклонился от явки в суд, поэтому для него могут выбрать строжайшую меру. Сторона защиты опровергает получение повестки.

Источник: блог адвоката Порошенко Игоря Голованя на "Украинской правде", ГБР

Детали: В ГБР сообщили, что Печерский суд Киева должен рассмотреть ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения, но тот "уклонился от явки в суд".

Теперь, отмечают в Бюро, следователь имеет все основания применить к Порошенко "строжайшую меру пресечения".

Защита лидера "Европейской солидарности" отмечает, что вызова в суд не было.

Прямая речь Голованя: "Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд. Кто и когда вызвал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ДБР не сообщают.

Потому что не вызывали. Напротив, до сих пор скрывают текст решения о задержании".

Предыстория:

  • Адвокаты Порошенко потребовалиназначить заседание на 17 января.
  • На днях стало известно, что Порошенко не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее – планирует прибыть 17 января.
  • Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения, в день возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко 17 января.

Читайте также: "Поехали, ...твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Чтобы Порошенко стал политэмигрантом – такого подарка под елку не получите. Защита экс-президента отвечает на подозрение в госизмене

Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Украинская правда
Темы: ПорошенкосудГБР


powered by lun.ua
Главное сегодня

Арест или 1 миллиард: прокуроры озвучили суду свои требования по Порошенко

"Поехали, твою мать!": Порошенко объяснил эмоциональное бегство от следователей ГБР

Порошенко просит вернуть прокуратуре "макулатуру" о его аресте

СБУ отреагировала на заявление Лукашенко: фейк и часть информационной войны

Порошенко проявляет неуважение к процессуальным правилам – Офис президента

Песков прокомментировал возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле

Все новости...
Порошенко
Новости 12 января: подготовка к приезду Порошенко, НАТО и требования России
Порошенко будут выбирать меру пресечения в день приезда – ГБР
Адвокаты Порошенко требуют заседания суда в день его приезда
Последние новости
17:30
Китай впервые с начала 2020 года снижает ключевые ставки
17:17
фотоЧиновник Гостаможслужбы сбил насмерть 90-летнюю бабушку
17:11
Глава Pfizer: нынешняя волна COVID-19 может стать последней, требующей ограничений
16:59
Арест или 1 миллиард: прокуроры озвучили суду свои требования по Порошенко
16:53
Почти все сайты, пострадавшие от кибератаки, уже работают – Госспецсвязи
16:43
Хакеры атаковали форум Prozorro, на работу системы закупок это не повлияло – Госспецсвязи
16:40
Порошенко уверяет, что не говорил с Медведчуком об угле из ОРДО, а Кузяры не знает
16:32
Суд отменил решение НБУ о ликвидации "Мисто Банка" Фурсина
16:28
Украину продолжит терзать сильный ветер - предупреждение
16:23
В Украине стремительно выросло количество больных Covid-19, и будет расти дальше – Кабмин
Все новости...